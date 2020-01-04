Динамит в пороховой бочке: к чему приведет ликвидация генерала Сулеймани? 4.01.2020, 9:58

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ФОТО: AP

Ракетный удар США уничтожил самого влиятельного иранского военачальника.

В ночь на 3 января американцы нанесли ракетный удар по аэропорту Багдада, где находились лидеры шиитского ополчения. Одна из ракет попала в автомобиль, в котором сидел генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Гибель генерала, являвшегося очень влиятельной фигурой, грозит новым военным конфликтом на Ближнем Востоке. Может ли этот конфликт разрастись до мировых масштабов, выяснял Апостроф.

Гибель генерала

Ракетный удар по аэропорту Багдада, который привел к гибели Касема Сулеймани, стал следствием антиамериканских протестов, вспыхнувших в Ираке в последние дни 2019 года. Под крики "смерть Америке", 31 декабря, разъяренная толпа взяла штурмом ворота американского посольства в Багдаде и до основания сожгла здание приема посетителей. Главной причиной атаки на посольство США стали американские авиаудары по опорным пунктам на территории проиранской шиитской организации "Катаиб Хезболла" как Сирии, так и в Ираке, совершенные несколько дней назад. Причиной авиаударов в США называют теракты против американских опорных пунктов в Ираке, во время которых погиб один солдат США и еще 4 были серьезно травмированы.

Сами иракцы американские действия восприняли очень негативно. Парламент страны даже собирался организовать внеочередное заседание, но не сумел. А вот сторонники "Катаиб Хезболлы" оказались более решительными. Похоронив утром 31 декабря 25 погибших в результате американского удара, массы возмущенных жителей Багдада пошли на штурм посольства США.

Диппредставительства США на Ближнем Востоке становятся целью различных атак далеко не впервые (самый известный случай был во время Исламской революции в Иране, когда персонал посольства был взят в заложники и Штатам пришлось силой их освобождать). Поэтому, наученные горьким опытом, американцы отреагировали молниеносно - посол и персонал были эвакуированы, а военные успешно разогнали наиболее буйных слезоточивым газом. Более того, в Ирак отправились 750 военных для усиленной охраны американских объектов, а 82-я воздушно-десантная дивизия уже "сидит на чемоданах". Вашингтон отнесся к атаке максимально серьезно, госсекретарь Майкл Помпео отменил запланированный визит в Украину, полностью посвятив свое время ближневосточным делам, а президент Дональд Трамп не пожалел острых слов в адрес главного виновника инцидента, по крайней мере по мнению американцев - Ирана.

Жестокая месть ждет…

Ракетная атака в ночь на 3 января, также была санкционирована Трампом. По данным американских военных, в аэропорту Багдада находились лидеры протестов у американского посольства Ирака, полевые командиры шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, а также Мухаммед аль-Джабир. Оба они погибли. Как уже говорилось выше, еще одной жертвой обстрела стал генерал Касем Сулеймани. Всего погибли 12 человек. Факт ракетной атаки и гибель генерала подтвердил Пентагон.

Автомобиль Сулеймани

"Вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить персонал США за рубежом, убив Касема Сулеймани - руководителя сил "Кудс" (спецподразделение, предназначенное для проведения спецопераций за пределами Ирана, - "Апостроф") Корпуса стражей исламской революции, которую США внесли в список иностранных террористических организаций", - говорится в заявлении ведомства.

Отметим, что генерал-лейтенант Касем Сулеймани оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Кроме того, Сулеймани, вероятно, помог правительству Башара Асада, вместе с российскими военными, переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок.

Портрет Касема Сулеймани, Ирак

Фото: Getty images

По этой причине, гибель генерала уже привела к масштабным антиамериканским акциям в разных городах Ирана - Арак, Боджнурд, Хамедан, Хормозган, Санандадж, Семнан, Шираз и Йезд. Протестующие скандировали "смерть Америке" и держали в руках портреты Сулеймани. Граждане поддержали заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи о том, что убийцам Сулеймани следует отомстить. "Жестокая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь и кровь других мучеников", - отметил Хаменеи, объявив трехдневный траур по погибшему генералу.

После заявлений Хаменеи насчет мести, стало понятно, что в регионе запахло новым военным конфликтом. Эффект усилил сам Дональд Трамп, который в своем Twitter написал, что Сулеймани "должен был быть убит еще много лет назад". "Иран еще не выиграл ни одной войны, но и не проиграл никаких переговоров", - отметил Трамп.

Действия президента прогнозируемо вызвали критику среди его противников - демократов. "Ни один американец не станет оплакивать смерть Сулеймани. Его следовало привлечь к ответственности за преступления против американских военных и тысяч невинных людей по всему региону. Он поддерживал террор и сеял хаос... Но эти действия почти наверняка будут иметь противоположный эффект. Президент Трамп только что бросил динамит в пороховую бочку", - отметил главный политический противник Трампа, демократ Джо Байден.

Будет ли война?

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса считает, что гибель Сулеймани объединила всех иранцев, которые сейчас давят на правительство, требуя мести. "Это именно то, что удалось Дональду Трампу - объединить всех против себя. Поэтому для американского президента это было стратегически неудачное решение", - отметил Куса. По мнению эксперта, этот шаг Дональда Трампа является попыткой поднять свой рейтинг: "Буквально вчера он запустил свою предвыборную кампанию на встрече с избирателями во Флориде. И вот такой первый шаг - очень яркий, рассчитанный на электорат Трампа, правых республиканцев-"ястребов", которые имеют антииранские настроения и относятся к атаке положительно ".

Впрочем, Илия Куса считает, что гибель Сулеймани не приведет к военному конфликту, который охватит весь регион или даже перерастет в новую мировую войну. "Ответ будет в виде гибридных атак на союзников Соединенных Штатов в регионе - Саудовскую Аравию, Иорданию и другие страны, или же в виде партизанских нападений на позиции, где расквартированы американские войска, а таких позиций много", - считает эксперт.

Атака на посольство США в Багдаде

Фото: Getty images

Атака на посольство США в Багдаде

Известный российский блогер-востоковед Анатолий Несмиян (el-murid) считает, что ликвидация Сулеймани была связана с подготовкой к захвату американского посольства в Багдаде. Сам Сулемайни, якобы, прибыл в Багдад для того, чтобы возглавить эту операцию, которая должна была нанести сокрушительный удар по рейтингу Трампа. В связи с этим, Несмиян не исключает, что Сулеймани действовал по договоренности с политическими противниками Трампа. "Если эта версия имеет право на жизнь, то скорее всего, Иран не рискнет на масштабный ответ. По сути, Сулеймани выступил в роли обычного наемника во внутриамериканских разборках. И проиграл, играя в чужую игру. Аятоллам, конечно, нужно сохранить лицо, но вряд ли они будут отвечать масштабно", - считает Несмиян.

Ближний Восток и Украина

Как бы ни разворачивались события на Ближнем Востоке, на Украину данная ситуация повлияет лишь в том случае, если в результате потенциального конфликта начнется рост цен на нефть или если будут перебиты поставки нефти и нефтепродуктов с Ближнего Востока. "Это повлияет на нас, если поднимутся мировые цены на нефтепродукты, которые мы импортируем. Особенно с учетом слабости нашей экономики", - поясняет Илья Куса.

По его мнению, Украина не может занять какую-либо позицию по поводу того что произошло, потому что это не имеет для нас особого значения. "Мы просто должны помнить, что любая дестабилизация на Ближнем Востоке не выгодна для нашей страны, поскольку мы зависим от мировых цен на любое сырье", - считает эксперт.