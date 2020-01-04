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Удар в болевую точку Лукашенко

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  • 4.01.2020, 10:10
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Удар в болевую точку Лукашенко

Загрузка НПЗ снижена до 30%.

Вот вам и «концептуально договорились»! Это бодрое резюме прозвучало из уст Лукашенко после переговоров по энергоносителям с Путиным в Петербурге 20 декабря. Тогда белорусский правитель заверил, что якобы осталось утрясти детали и конкретные цены на газ и нефть для Беларуси станут известны через два-три дня. Но после новогодних тостов и фейерверков широкая белорусская публика с изумлением узнала, что страна осталась без российской нефти, пишет в статье для «Белсата» политолог Александр Класковский.

С газом тоже не блестяще: с большим трудом, под самую елочку, сошлись на прошлогодней цене в 127 долларов за тысячу кубометров, но лишь на два месяца. Дальше все покрыто мраком. Правда, понятно, что о желанной для Минска цене Смоленской области – около 70 долларов – и речи нет.

Удар в болевую точку

Два белорусских НПЗ – в Мозыре и Новополоцке – оказались на подсосе. Работают на запасах, которых хватит на две-три недели. Загрузка мощностей снижена до 30%, экспорт нефтепродуктов приостановлен. «Белоруснефть» пытается успокоить население по поводу возможного дефицита автомобильного.

Хотя понятно, что все зависит от того, насколько затянется новая – назовем вещи своими именами – нефтяная война. В последний день старого года, когда уже явственно запахло жареным, Лукашенко на специальном совещании велел срочно обеспечить альтернативные поставки нефти в цистернах и через нефтепровод «Дружба».

Но в цистернах – дорого и в принципе не навозишься. А чтобы задействовать в реверсном режиме две из трех проходящих через Беларусь веток «Дружбы» и организовать прокачку американской или саудовской нефти через Польшу, возможно, понадобится несколько месяцев. Есть еще вариант с прокачкой нефти тоже реверсом по проходящему через Украину трубопроводу «Одесса – Броды». Но это тоже на раз-два не сделаешь.

Короче, Москва хорошо рассчитала этот болезненный удар по белорусской экономике. Ведь экспорт нефтепродуктов – один из основных источников пополнения казны валютой. Нужда в которой сейчас обострилась: Россия же и кредиты давать перестала, а по прежним долгам нужно выплачивать миллиарды долларов в год.


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