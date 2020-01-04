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«Ради Христа и народа, даже в аренду не отдавайте китайцам»

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  • 4.01.2020, 10:22
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«Ради Христа и народа, даже в аренду не отдавайте китайцам»
Фото: RFE/RL

В российской Чувашии начался настоящий бунт.

В Чебоксарском районе Чувашии (РФ), в клубе Синьяльского сельского поселения прошли публичные слушания по переводу земли из одной категории в другую. По официальной версии — земли будут переведены под строительство логистического центра. У местного населения другая информация — китайский инвестор собирается построить здесь молочный завод.

Компания "Cычуань-Чувашия" планировала реализовать этот проект в Моргаушском районе, но там жители выступили против. В субботу, 28 декабря, жители Чебоксарского района на публичных слушаниях настаивали на том, чтобы местные депутаты проголосовали против передачи земли. Депутаты попросили время до 10 января, сообщает idelreal.org.

В сельском клубе Чебоксарского района собрался полный зал людей. Перед началом мероприятия работники администрации и полиция решили не впускать на слушания людей, у которых нет отметки в паспорте о прописке в Чебоксарском районе.

Организаторы сослались, что это вынужденная мера — зал в сельском клубе не просторный, все не поместятся. Начался бунт — люди открыто стали выражать недовольство и предложили провести слушания на улице перед клубом. Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, главе поселения Андрею Михайлову пришлось тут же объявить о начале мероприятия. Он огласил регламент и тему слушаний. Вблизи деревни Ильбеши Синьяльского сельского поселения Чебоксарского района на площади почти в 65 гектаров планируется строительство логистического центра с промышленно-складскими и офисными помещениями, с необходимой инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель директора по строительству компании ООО "Развитие" Николай Маслов.

— Этот участок земли принадлежит фирме ООО "Развитие" с 2008 года. Комплекс будет примыкать к автодороге Р-176 "Вятка", что делает этот логистический центр максимально удобным в использовании на направления Нижний Новгород, Москва, Ульяновск, Казань, — сказал Маслов.

Рассказать больше о проекте присутствующие в зале жители не позволили. Вопросов у людей было больше, чем ответов. Глава поселения и организатор слушаний Андрей Михайлов не смог совладать с толпой. В какой-то момент в центр зала в сторону представителя компании ООО "Развитие" полетел гнилой мандарин.

— Уходи отсюда! Ты за нас или за них? Пошел отсюда вон! — кричали из зала.

Представитель компании ООО "Развитие", которая собирается строить логистический центр в Чебоксарском районе, а по информации местных жителей здесь будет китайский молочный завод, заверил, что сейчас собственник использует свое право — земля им здесь уже принадлежит.

Вопрос из зала:

— Кто инвестор?

— До инвестора тоже дойду. Стоимость проекта составляет порядка 400 млн рублей. Мы создадим порядка 200 рабочих мест — в приоритете на прием на работу будут иметь жители Чебоксарского района, — продолжал свой доклад представитель ООО "Развитие".

Зал взорвался:

— Мы спросили, кто инвестор! Кто продал наши земли и кому?!

Микрофон взял глава Синьяльского сельского поселения Андрей Михайлов:

— По вопросу кто продал эти земли, вы же и продали эти земли.

В зале начался гул, люди топали, скандируя:

— Против! Против! Против!

— Вы послушайте. Налоговые платежи увеличатся на сумму более, чем в 65 млн рублей. Это как раз вас касается! Синьяльское поселение получит в бюджет порядка 5 млн рублей в бюджет, а сейчас вы получаете 20 тысяч в год с этого участка земли, — сказал заместитель директора по строительству компании ООО "Развитие" Николай Маслов.

Присутствующие уже не слушали и предложили начать задавать вопросы у микрофона. Ситуация в зале накалялась еще больше. Первой к микрофону подошла жительница Чебоксарского района. На ее взгляд, землю нужно было раздать многодетным семьям:

— Вы нам про рабочие места, бюджет… Людям жить негде.

Микрофон передали мужчине:

— Вы над этой землей издевались 20 лет. Эту землю никто не обрабатывал, по закону ее нужно было у вас отобрать!

Представитель компании ООО "Развитие" сослался на данные экспертиз, мол, земля здесь плохая и непригодная под развитие сельского хозяйства и есть необходимость использования земли под промышленное производство.

Народ опроверг:

— Не болтай, хорошая земля!

Вопрос из зала:

— Как вы прокомментируете, что на этой территории хотят построить молочный завод Сычуань?

Представитель ООО "Развитие":

— Как можно прокомментировать слухи, сейчас происходят изыскания, я набираю людей на работу… Я буду строить этот логистический центр, китайцев не собираюсь нанимать. Здесь будут еще производственные цеха. Мы не знали никакую Сычуань с 2008 года.

Житель Чебоксарского района Денис Иванов:

— Вы клянетесь своим здоровьем и своих детей, даете слово, что здесь будет логистический центр, а не "Сычуань-Чувашия"?

— Никаких китайских инвесторов нет. Не говорите такие страшные вещи — поклясться…

Тут из самой сцены вышел батюшка Андрей, настоятель местного прихода, который тоже пожелал высказаться. Он сказал, что его "не приглашали на слушания, но здесь живет его семья, жили предки и не смог не прийти".

— Строительство — это хорошо с одной стороны, но строительство должно быть наше — чувашское. Чтобы никаких иноземных и иноверных не было. Наши чувашские ребята не лоботрясы, давайте поддержим сами себя и тех кто выступает сегодня против. Может это кому-то не нравится. Но поймите, сейчас решается вопрос нашей земли. Почему мы не можем обрабатывать свою землю? Они, наша власть, должна защищать наши интересы, а сейчас мы их должны попросить. Ради Христа и народа даже в аренду не отдавайте китайцам. Оставим землю чувашским предпринимателям, — выступил отец Андрей на слушаниях.

Зал приветствовал батюшку.

— Мы не дадим себя обмануть, Моргаушский и Цивильский не дали, и мы не дадим! Они коммуникации сейчас проведут, а потом уже никто нас не спросит, — выступила жительница Чебоксарского района Лариса Васильева.


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