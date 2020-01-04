Постпред Ирана в ООН заявил о «начале войны» с США 4.01.2020, 10:44

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Дипломату был задан вопрос о ликвидации генерала Сулеймани.

Иран приравнивает к началу войны операцию США по устранению Сулеймани, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи. Ему был задан вопрос, считает ли Тегеран ликвидацию Сулеймани объявлением войны со стороны США, сообщает CNN (перевод — ТАСС).

Напомним, что 3 января, американские дроны выпустили три ракеты по территории международного аэропорта Багдада. В результате этого авиаудара был убит иранский генерал Касем Сулеймани, а также заместитель предводителя вооруженного формирования "Аль-Хашд аш-Шаби" Абу Махди аль-Мухандис.

На фоне угрозы мести Тегерана за гибель высокопоставленного иранского военного США объявили о намерении отправить в ближневосточный регион дополнительно около 3000 военных и призвали американских граждан немедленно покинуть Ирак.

Выступая 3 января перед журналистами, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к смене режима в Иране и не хотят начала новой войны, однако "готовы предпринять любые необходимые действия" в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

При этом американский лидер назвал генерала Сулеймани, командовавшего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), "террористом номер один" и подчеркнул, что, по данным Вашингтона, тот планировал "ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время".