закрыть
4 января 2020, суббота, 12:59
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире, где будет защищать титул

1
  • 4.01.2020, 10:55
  • 1,068
Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире, где будет защищать титул

Жеребьевка состоялась в 9.00 по белорусскому времени.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко получила второй номер посева на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) и в первом круге сыграет с одним из победителей квалификационного этапа соревнований. Таковы итоги жеребьевки, которая состоялась в 9.00 по белорусскому времени, пишет tut.by

Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко (11 WTA) с чешкой Кристиной Плишковой (67 WTA), которая начнет борьбу за титул также с поединка с квалифайером.

Третью ракетку Беларуси Александру Саснович (62 WTA) тоже ждет матч с одним из четырех квалифайеров на старте соревнований.

Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Шэньчжэне стала именно Арина Соболенко. На пути к трофею она обыграла немку Татьяну Марию, россиянок Екатерину Александрову и Марию Шарапову (из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко), китаянку Ван Яфань и американку Элисон Риске.

Всего в 2019 году Арина завоевала три титула в одиночном разряде: в Шэньчжэне, Ухане, где впервые в карьере провела защиту звания чемпионки турнира, и на малом итоговом турнире в Чжухае.

Добавим, что в парном разряде в Шэньчжэне-2020 дуэт Арины Соболенко и бельгийки Элиз Мертенс, выигравших в 2019-м титулы в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, посеян под первым номером. В первом раунде девушкам предстоит соперничать с белорусско-украинской парой Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин