Арина Соболенко узнала первого соперника на турнире, где будет защищать титул 1 4.01.2020, 10:55

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Жеребьевка состоялась в 9.00 по белорусскому времени.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко получила второй номер посева на турнире в китайском Шэньчжэне (призовой фонд 651,75 тыс. долларов) и в первом круге сыграет с одним из победителей квалификационного этапа соревнований. Таковы итоги жеребьевки, которая состоялась в 9.00 по белорусскому времени, пишет tut.by

Во втором раунде турнира вероятна встреча Арины Соболенко (11 WTA) с чешкой Кристиной Плишковой (67 WTA), которая начнет борьбу за титул также с поединка с квалифайером.

Третью ракетку Беларуси Александру Саснович (62 WTA) тоже ждет матч с одним из четырех квалифайеров на старте соревнований.

Напомним, что победительницей прошлогоднего турнира в Шэньчжэне стала именно Арина Соболенко. На пути к трофею она обыграла немку Татьяну Марию, россиянок Екатерину Александрову и Марию Шарапову (из-за травмы отказалась от продолжения борьбы при счете 6:1, 4:2 в пользу Соболенко), китаянку Ван Яфань и американку Элисон Риске.

Всего в 2019 году Арина завоевала три титула в одиночном разряде: в Шэньчжэне, Ухане, где впервые в карьере провела защиту звания чемпионки турнира, и на малом итоговом турнире в Чжухае.

Добавим, что в парном разряде в Шэньчжэне-2020 дуэт Арины Соболенко и бельгийки Элиз Мертенс, выигравших в 2019-м титулы в Индиан-Уэллсе, Майами и на US Open, посеян под первым номером. В первом раунде девушкам предстоит соперничать с белорусско-украинской парой Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.