Черепашьи бега 5 Александр Старикевич, «Солидарность»

4.01.2020, 11:12

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Почему «Белтелеком» проиграет конкурентам?

Для начала загадка: как вы думаете, сколько дней нужно госкомпании, чтобы в XXI веке перевести деньги внутри себя любимой с одного счета на другой? Правильный ответ – несколькими абзацами ниже.

В конце 2019-го по району Минска, где я живу, прошлись продавцы А1 и изрядно пощипали клиентскую базу «Белтелекома». Империя ненадолго задумалась и нанесла ответный удар.

Вскоре на пороге моей квартиры возник бодрый представитель «Белтелекома», который пообещал мне интернет вдвое быстрее плюс телевидение ZALA на год за те же деньги, что и раньше. Ну ок.

18 декабря включился новый тариф, и вскоре начались «подарки под елочку». На моем абонентском счету лежала приличная сумма, но, как оказалось, это ничего не означало. В один прекрасный момент я остался без интернета, потому как после перехода на другой тариф «Белтелеком» создал мне новый счет, а деньги со старого, как мне объяснили в службе поддержки, переведут через 10 (!) дней.

Отметив для себя феноменальную расторопность госоператора, я забросил на новый счет сумму из расчета, чтобы хватило на указанный промежуток. Но 29 декабря интернета вновь не стало. Выяснять отношения в предновогодней суете не хотелось: я воспользовался обещанным платежом, наивно подумав, что уж до конца года-то «Белтелеком» решит сложнейшую задачу перекладывания денег из одного своего кармашка в другой.

Не тут-то было. 1 января интернет опять отключили. Связавшись со службой поддержки, я узнал, что в прошлый раз их представитель не упомянул о маленьком нюансе – на перевод «Белтелекому» нужно 10 рабочих дней.

Эпопея с трансфером закончилась 3 января. Подведем итоги.

За это время я много раз задался вопросом: почему во времена, когда перевод через банк на счет того же «Белтелекома» занимает считанные минуты, госоператору, чтобы произвести даже более простую операцию, нужно две с половиной недели? Единственный ответ, который удалось получить:

«ТАКОВЫ ПРАВИЛА, УСТАНОВЛЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ».

Я бы еще понял логику этих правил, если бы речь шла о том, чтобы забрать деньги у «Белтелекома». Так нет же: они оставались в распоряжении оператора. Всего-то делов было – нажать несколько кнопок на клавиатуре. Но на это понадобилось полмесяца с гаком. По моему скромному мнению, предприятие, демонстрирующее столь выдающиеся темпы, в современном мире обречено на поражение: пусть не сегодня, а послезавтра.

И ведь не сказать, что компании совсем уж все равно, сколько у нее клиентов. Но она: а) начала шевелиться, когда конкуренты уже переманили часть пользователей к себе; б) раздавая «плюшки», ухитрилась (по крайней мере, в моем случае) на ровном месте создать ситуацию, которая вызвала раздражение у потребителя. В результате, если раньше мне было недосуг сравнивать предложения разных операторов, то теперь, благодаря расторопности белтелекомовской системы, я сделал это и обнаружил, что сопоставимый пакет услуг предлагается другой известной фирмой за существенно меньшую сумму.

При таких раскладах «Белтелеком» в среднесрочной перспективе неизбежно проиграет схватку за потребителя.

Александр Старикевич, «Солидарность»