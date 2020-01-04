Хуан Гуайдо: В 2020-м мир станет свидетелем возрождения Венесуэлы 4.01.2020, 11:19

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Сторонники перемен воспользуются знаниями, которые приобрела диаспора и эмигранты.

Об этом законный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо написал в колонке для британского издания The Economist (перевод — nv.ua):

— За последние пять лет венесуэльцы пережили невероятно тяжелые испытания. Наша демократическая система, которая в прошлом служила убежищем для десятков тысяч граждан, спасающихся от тирании в разных концах света, превратилась в прах из-за страстного желания одного человека и его окружения удержать власть. Мы знаем, что миру было трудно понять, почему политический проект, который более двух десятилетий назад был готов покончить с бедностью и укрепить демократию, развернулся на 180 градусов и привел нас к политическому, социальному и экономическому краху.

Единственным результатом того, что диктатор называет «социализмом XXI века», стала беспрецедентная для нашего региона гуманитарная катастрофа. Девять из десяти венесуэльцев живут за чертой бедности. В наших больницах не хватает медикаментов и врачей. Школы остаются без учителей, а население пребывает в постоянном страхе.

Ошибки, невежество и массовая коррупция авторитарного режима разрушили нашу экономику. В 1998 году венесуэльская нефтяная промышленность была одной из крупнейших в мире, мы добывали более 3,1 млн баррелей в день. В сентябре 2019-го эта цифра едва дотягивает до 650 тыс. баррелей в день. То же произошло с нефтеперерабатывающими заводами, которые производят на экспорт топливо и другие нефтепродукты. Сегодня сотни тысяч венесуэльцев должны стоять за ними в очередях.

Система электроснабжения также разрушена, и наши граждане часами, а иногда и сутками сидят без электричества — притом что в Венесуэле расположена четвертая по величине гидроэлектростанция в мире. Не связанный с нефтью частный сектор нашей экономики, который в 1998 году обеспечивал почти каждый третий доллар в экспортной выручке страны и был основным источником занятости, разорен абсурдной идеологической политикой.

Более того, ради выживания режим должен был разделить власть с негосударственными субъектами — колумбийской Армией национального освобождения (ELN), другими вооруженными группировками и организованной преступностью. Очевидные связи между Николасом Мадуро и криминальными и незаконными формированиями стали настоящей проблемой для наших соседей.

Все это привело к тому, что более 4,3 млн венесуэльцев покинули свою страну. Основная масса — в последние пять лет. Когда-то мы принимали миллионы иммигрантов из Европы и Южной Америки, и оттого еще горче признавать: мы стали государством, где небольшая группка людей своим ужасным управлением выгоняет граждан из собственной страны.

Как ни парадоксально, все это происходит как раз в то время, когда голод, детское недоедание и бедность во всем мире отступают в прошлое. И пока международные организации продвигают программы по повышению грамотности, улучшению образования и здравоохранения, обеспечению лучшего доступа к питьевой воде, наша страна выпадает из тренда.

Венесуэльцы хотят быть частью глобального процесса. И будут, когда нам удастся вернуться на путь демократии. Несмотря на нынешние проблемы, мы воспользуемся знаниями, которые приобрела наша диаспора. Мигранты — это огромный источник возможностей. Благодаря современным технологиям они объединяют и продвигают Венесуэлу так, как это невозможно было в прежние времена. Более того: подавляющее большинство из них хотят вернуться на родину.

Это был сложный, но важный процесс коллективного обучения для венесуэльцев. Мы осознали: несмотря на щедрые природные ресурсы, которыми наделена наша страна, наше настоящее богатство — это народ, человеческий капитал, который мы восстановим, как только восстановим наши институты.

Сила надежды

В 2020-м и в последующие годы мир станет свидетелем возрождения Венесуэлы. А для того чтобы это произошло, мы должны побороть узурпацию власти Николасом Мадуро и запустить процесс перехода к демократии. Нам повезло: нас поддерживают большинство демократий мира.

Надежда — это сила, которая заставляет венесуэльцев продолжать борьбу. Несмотря на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, наши граждане участвуют в маршах протеста, озвучивают свою позицию, требуют мирного и демократического выхода из этой трагедии. Вся нация внутри страны и за ее пределами твердо намерена жить в свободе.

Режим стремится держать нас в страхе. Но мы сеем надежду, уверенность и мечты. Вместе мы добьемся перемен, которые срочно необходимы Венесуэле. Мы уже не будем той страной, которая была когда-то, но извлечем уроки из прошлого, чтобы создать лучшее будущее.