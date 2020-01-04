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Белорусы требуют посадить Лукашенко на «среднюю по стране» зарплату

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  • 4.01.2020, 11:26
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Белорусы требуют посадить Лукашенко на «среднюю по стране» зарплату

Это же касается и остальных чиновников.

На сайте «Удобный город» появилась петиция, авторы которой предлагают приравнять зарплаты чиновников, в том числе Лукашенко, к средним по стране.

«Для социальной справедливости предлагаем приравнять зарплаты председателей райисполкомов к средней по району, председателей облисполкомов к средней по области, министров и Лукашенко к средней по стране, зарплату «депутатов» приравнять к средней по избирательному округу. Данное решение, полагаем, восстановит социальную справедливость и поможет стимулировать чиновников и законодателей работать на благо народа. Также данное решение выровняет реальные зарплаты к производительности труда, что благоприятно скажется на инфляции», — говорится в петиции.

Сбор подписей продлится почти два месяца, после чего петицию направят в Министерство финансов и «палату представителей».


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