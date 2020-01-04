Стало известно, почему Трамп решил ликвидировать генерала Сулеймани 4.01.2020, 11:34

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Команда президента США работала над этим вопросом даже в рождественские и новогодние праздники

Bloomberg опубликовал данные, полученные от источников.

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани после атаки на военную базу США 27 декабря, в результате которой погиб американский контрактник, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сказано в материале, американский лидер поручил высокопоставленным помощникам начать разработку авиаудара. В рождественские и новогодние праздники команда президента США, в том числе советник по национальной безопасности Роберт О’Брайен, госсекретарь Майк Помпео и вице-президент Майк Пенс, c помощью защищенных способов коммуникации раз за разом обсуждала такую возможность.

Пока администрация планировала удар, Трамп занимался тем, что внешне было похоже на его обычную отпускную деятельность. После Рождества он регулярно ездил в свою частную резиденцию в Мар-а-Лаго. О готовящемся ударе не проинформировали конгресс, зарубежные власти и даже отвечающих за связи с общественностью сотрудников Белого дома. Хотя источники агентства сообщили, что до инцидента администрация Трампа обращалась к Франции и другим союзникам с просьбой предостеречь Тегеран от убийства американских граждан.

Один из источников Bloomberg сообщил, что американские военные напрямую не следили за Сулеймани перед атакой, однако ракетный обстрел был запущен, когда разведка сообщила, что иранский генерал, возможно, находится в аэропорту Багдада. Еще два собеседника агентства утверждают, что США точно знали, когда Сулеймани, прибывший из Ливана или Сирии, приземлился в Багдаде.

Командир элитного подразделения Аль-Кудс генерал Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате авиаудара США в районе международного аэропорта в Багдаде. Трамп назвал генерала «террористом номер один в мире». Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.