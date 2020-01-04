Moscow Times: В России обострилась борьба за пост Путина 1 4.01.2020, 11:51

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В стране происходят непредсказуемые процессы.

Для россиян 2019 год не был годом ни мира, ни войны, ни выдающихся культурных и спортивных событий, ни впечатляющих экономических достижений. Это не принесло новых поводов для оптимизма в отношении будущего, но дало много поводов для тревоги. И даже несмотря на то, что власти регулярно предоставляют россиянам различные причины для недовольства, они реагировали на вспышки негодования, еще более затягивая гайки. Это наследие 2019 года может найти выражение в непредсказуемой форме в течение оставшихся лет правления президента Владимира Путина, пишет в своей статье Moscow Times (перевод — sprotyv.info).

В настоящее время правительственные экономисты последовательно говорят «стабильность» вместо ее менее привлекательного синонима «стагнация». В 2019 году в российской экономике наблюдался лишь слабый рост, и задача превышения среднего мирового показателя в 3% в ближайшем будущем выглядит практически невозможной.

Даже Путин признает, что запуск масштабных национальных проектов еще не оказал заметного влияния ни на экономику, ни на жизнь простых граждан. Согласно последним опросам, реальные располагаемые доходы за последние пять лет не росли, что способствовало тому, что россияне перестали считать стабильность хорошей вещью.

Российская экономика нуждается в притоке частных инвестиций, но этого не произойдет без реального улучшения инвестиционного климата, независимых судов и прекращения постоянного вмешательства силовиков в предпринимательскую деятельность.

Путин много лет говорил о важности уменьшения давления на бизнесменов, но консервативные сторонники жесткой линии истолковывают его слова по-своему. Российское бизнес-сообщество запомнит 2019 год по уголовным делам против инвестора Майкла Калви, а также против Сергея Петрова и Давида Якобашвили, основателей Rolf и Wimm-Bill-Dann. И, как показал случай с Валерием Израилитом, силовики и суды даже не воспринимали президентские гарантии защиты всерьез.

Одной из важнейших особенностей 2019 года стало растущее разделение между обществом и властью. Правящая бюрократия игнорирует интересы и мнения людей, даже блокируя каналы для выражения их неудовлетворенности, в том числе, путем принятия растущего массива репрессивного законодательства.

В минувшем году были приняты законы, запрещающие гражданам использовать Интернет для клеветы на власти, наказывать людей за фальшивые новости и признавать отдельных лиц — и не только организаций — в качестве иностранных агентов.

Политическая ситуация неизбежно нагреется по мере приближения парламентских выборов 2021 года и конца нынешнего президентского срока Путина.

Возобновленные усилия тех, кто рекламирует перспективы путинизма, и возобновившаяся дискуссия об устранении конституционного ограничения двух последовательных президентских сроков, только ознаменуют начало борьбы за пост после передачи власти. Растущая степень общественного недовольства на фоне слабой экономики, вероятно, является главным результатом 2019 года — и вряд ли она может кого-либо порадовать.