В Беларуси ввели в обращение новые монеты 2 4.01.2020, 11:56

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Их изготовил Казахстанский монетный двор.

Большие тяжелые серебряные (чеканные, да) монеты с изображением большого подорлика изготовил для Беларуси Казахстанский монетный двор. Номинал — 10 рублей. Есть также вариант в 1 рубль. Таким образом мы продолжаем фиксировать предметы национального достояния, о которых, возможно, некоторые и не догадывались. Хищник, изображенный на монетах, почти вымер в Евросоюзе, теперь последние прячутся в Беларуси, пишет onliner.by.

Разумеется, монеты памятные, вряд ли кто-то догадается рассчитаться ими в магазине (хотя это допускается). Формально в обращении они с 27 декабря 2019 года. Нацбанк описывает параметры:

10 рублей: серебро 925-й пробы, 16,81 г, диаметр 32 мм, тираж 1300 штук;

1 рубль: медно-никелевый сплав, 13,16 г, диаметр 32,00 мм, тираж 2500 штук.

Внешне различаются только цифрами номинала.

Пока на сайте НБ для коллекционеров значится, что в наличии этих монет нет. Соответственно, неизвестна цена.

Напомним, большой подорлик в 2019-м был объявлен в Беларуси птицей года. Мы подробно рассказывали об этом странном и нелюдимом существе.

В организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», которая запустила масштабный проект по изучению и спасению большого подорлика, отмечают, что Нацбанк с 2007 года поддерживает их кампанию «Птица года», выпускает тематические монеты.