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Грета Тунберг поменяла имя на Шерон

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  • 4.01.2020, 11:59
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Грета Тунберг поменяла имя на Шерон
Фото: Reuters

Ее так по ошибке назвала британская звезда в викторине.

С тех пор как к юной экологической активистке Грете Тунберг пришла мировая популярность, над ней достаточно насмехались и придумали огромное количество альтернативных имен. Она уже однажды меняла имя в профиле Twitter как ответ на желчь со стороны президента США. Сегодня сменила еще раз из-за британской звезды, которая не смогла вспомнить, как ее зовут, пишет onliner.by.

На телеканале BBC в шоу Celebrity Mastermind звезд проверяют на эрудицию. Актрисе Аманде Хендерсон задали вопрос: «Книга 2019 года, озаглавленная «Никто не слишком мал, чтобы что-то изменить», представляет собой сборник речей шведской активистки в области изменения климата. Как ее зовут?» Ответ Хендерсон был краток, неверен и приобрел вирусную популярность в сети: «Шерон».

Добрался ответ и до Тунберг, которая тут же сменила свое имя в Twitter на Шерон.


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