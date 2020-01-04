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Лукашенко назначил нового министра экономики

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  • 4.01.2020, 12:16
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Лукашенко назначил нового министра экономики
Фото: belta

До этого чиновник занимал должность первого заместителя главы ведомства.

Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее решение принял Лукашенко, сообщает БелТА.

До настоящего времени Червяков работал в должности первого замминистра экономики. Пост министра оставался вакантным после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Червяков родился в 1966 году в д. Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (г. Горки Могилевской области), в 1994 году - аспирантуру БГСХА.

В 2010-2017 годах был директором ГНУ "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь". С января 2017-го - заместитель министра экономики Беларуси. С ноября 2018-го - первый заместитель министра экономики.


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