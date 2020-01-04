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На атомной станции в Украине произошло ЧП

  • 4.01.2020, 12:20
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На атомной станции в Украине произошло ЧП

Отключен энергоблок.

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС утром 4 января был отключен от энергосети после срабатывания автоматической защиты.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Энергоатом», которая является оператором станции. Информации о том, почему сработала защита, пока нет.

В «Энергоатоме» заверили, что повышения радиационного фона на самой АЭС и на окружающей ее территории не зафиксировано.

Южно-Украинская АЭС находится в Николаевской области Украины. Она состоит из трех энергоблоков, суммарная мощность которых составляет 3000 МВт.


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