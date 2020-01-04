Экономист: Ситуация с нефтью приведет к большим потерям валюты 4 4.01.2020, 12:57

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Экспорт нефтепродуктов – это четверть всего белорусского экспорта.

С 1 января Россия прекратила подачу нефти для белорусских НПЗ – стороны так и не смогли согласовать контракт на 2020 год.

Источник, близкий к нефтеперерабатывающим предприятиям, сообщил ТАСС, что на заводах запасы сырья составляют порядка 0,5 млн тонн нефти – этого хватит примерно на 20 дней работы.

При этом появилась информация, что Беларусь уже остановила экспорт нефтепродуктов за границу.

«Торг между Беларусью и Россией идет уже год, он имеет форму закрытого политического процесса. Детали переговоров белорусские власти от нас скрывают, просачивается лишь та информация, которой власти хотят поделиться», – отметил в комментарии udf.by старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Приостановку экспорта нефтепродуктов из Беларуси за границу он назвал понятным шагом.

«Логично, что если намечается дефицит нефтепродуктов на внутреннем рынке, то его таким образом хотят обезопасить. С другой стороны надо изучать содержание контрактных обязательств Беларуси по поставкам – нарушение контракта само по себе может быть достаточно болезненным. В любом случаи стоит помнить, что экспорт нефтепродуктов – это, грубо говоря, четверть белорусского экспорта. Поэтому любая приостановка означает недополучение очень серьезных валютных ресурсов», – подчеркнул старший аналитик «Альпари».