Революция в России неизбежна 1 4.01.2020, 12:58

1,586

В Кремле зря ищут «философский камень».

Протесты в России, активизировавшиеся в 2019 году, со временем неизбежно приведут к большим переменам, считает научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов.

Политолог так обосновал свою точку зрения в эфире «Эха Москвы»:

– Во всех странах мира за всю историю человечества авторитарные режимы рано или поздно кончались революцией, которая их сметала. А вот кто-то убедил руководство России, что есть философско-политический камень, применив который революцию можно похоронить.

Понимаете, это абсолютно детская, наивная, антиисторическая, антисоциологическая концепция. Если революция завелась в вашем шкафу, она съест весь мех, чем бы вы ее там ни травили. И поэтому революцию можно победить только одним путем – тихо, добровольно, незаметно выполнить ее основные требования и возглавить движение.

Когда элита перехватывает требования революции – тогда революция снизу превращается в революцию сверху и проходит более-менее незаметно, а потом годы спустя ее называют великой реформой. В России пошли другим путем…