Белорус стал первой звездой победного матча «Флинта» и новым лидером клубного списка бомбардиров 4.01.2020, 13:06

Евгений Оксентюк

Фото: "Прессбол"

В карьере Евгения Оксентюка — новые достижения.

Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк продлил результативную серию в хоккейной лиге Онтарио до 12 матчей. В победном поединке с "Ошавой" (5:4 ОТ) он забросил шайбу, отдал две голевые передачи и был признан первой звездой вечера. Его одноклубник Владислав Колячонок, вернувшийся в строй после травмы, полученной на молодежном чемпионате мира в Минске, в голевых атаках "Флинта" не участвовал, сообщает pressball.by.

На счету Оксентюка стало 41 (15+26) очко в 30 матчах чемпионата. Он вышел на первое место в списке клубных бомбардиров, опередив Райли Маккурта. У Колячонка 17 (8+9) баллов в 27 поединках.

В других матчах дня "Кингстон" Виталия Пинчука уступил дома "Эри" (3:6), а "Сагино" Ильи Соловьева потерпел выездное поражение от "Китченера" (2:4). Соловьев пополнил бомбардирскую копилку результативной передачей.