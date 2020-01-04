Белорус стал первой звездой победного матча «Флинта» и новым лидером клубного списка бомбардиров
- 4.01.2020, 13:06
В карьере Евгения Оксентюка — новые достижения.
Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк продлил результативную серию в хоккейной лиге Онтарио до 12 матчей. В победном поединке с "Ошавой" (5:4 ОТ) он забросил шайбу, отдал две голевые передачи и был признан первой звездой вечера. Его одноклубник Владислав Колячонок, вернувшийся в строй после травмы, полученной на молодежном чемпионате мира в Минске, в голевых атаках "Флинта" не участвовал, сообщает pressball.by.
Que the "Firebird" celly!@ev_oksentyuk ties the game up! pic.twitter.com/NSzI1ENWLB— Flint Firebirds (@FlintFirebirds) January 4, 2020
На счету Оксентюка стало 41 (15+26) очко в 30 матчах чемпионата. Он вышел на первое место в списке клубных бомбардиров, опередив Райли Маккурта. У Колячонка 17 (8+9) баллов в 27 поединках.
В других матчах дня "Кингстон" Виталия Пинчука уступил дома "Эри" (3:6), а "Сагино" Ильи Соловьева потерпел выездное поражение от "Китченера" (2:4). Соловьев пополнил бомбардирскую копилку результативной передачей.