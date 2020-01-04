закрыть
4 января 2020, суббота, 13:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Белорус стал первой звездой победного матча «Флинта» и новым лидером клубного списка бомбардиров

  • 4.01.2020, 13:06
Белорус стал первой звездой победного матча «Флинта» и новым лидером клубного списка бомбардиров
Евгений Оксентюк
Фото: "Прессбол"

В карьере Евгения Оксентюка — новые достижения.

Белорусский нападающий "Флинта" Евгений Оксентюк продлил результативную серию в хоккейной лиге Онтарио до 12 матчей. В победном поединке с "Ошавой" (5:4 ОТ) он забросил шайбу, отдал две голевые передачи и был признан первой звездой вечера. Его одноклубник Владислав Колячонок, вернувшийся в строй после травмы, полученной на молодежном чемпионате мира в Минске, в голевых атаках "Флинта" не участвовал, сообщает pressball.by.

На счету Оксентюка стало 41 (15+26) очко в 30 матчах чемпионата. Он вышел на первое место в списке клубных бомбардиров, опередив Райли Маккурта. У Колячонка 17 (8+9) баллов в 27 поединках.

В других матчах дня "Кингстон" Виталия Пинчука уступил дома "Эри" (3:6), а "Сагино" Ильи Соловьева потерпел выездное поражение от "Китченера" (2:4). Соловьев пополнил бомбардирскую копилку результативной передачей.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин