Салаты на Рождество: пять лучших праздничных рецептов

Салаты на Рождество: пять лучших праздничных рецептов1
- 4.01.2020, 13:21
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Праздник — отличный повод проявить свою кулинарную фантазию.
На Рождество ограничиваться традиционным набором праздничных салатов совершенно не обязательно. Ведь любой салат – это отличная возможность проявить свою кулинарную фантазию, пишет segodnya.ua.
Салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
2 небольшие свеклы
1 ст. л. растительного масла
400 г куриной печени
1 авокадо
немного лимонного сока
1 пакет салатного микса
Для заправки:
сок одного небольшого лимона
1 ст. л. бальзамического уксуса
1 ст. л. оливкового масла
1 ч. л. зернистой горчицы
1 ч. л. жидкого меда
соль, свежемолотый черный перец
Способ приготовления:
Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Праздничный салат с куриным филе и овощами
Время приготовления:
1.5 часа
Ингредиенты:
1-2 куриных филе
75 мл соевого соуса
1 ст.л. меда
щепотка молотого имбиря
растительное масло
3 свежих огурца
1 банка консервированной кукурузы
200 г готовой моркови по-корейски
пучок салатных листьев
кунжут – 1 ст.л.
Способ приготовления:
Куриное филе нарежьте и замаринуйте в смеси соевого соуса, имбиря и меда. Оставьте на час.
Затем достаньте из маринада и обжарьте на растительном масле до готовности. Остудите.
Салат замочите на полчаса в холодной воде, чтобы убрать горечь. Обсушите и порвите руками.
Огурцы помойте, по желанию почистите и нарежьте кружочками. Кунжут подсушите в духовке или на сухой сковороде.
Соедините все ингредиенты в салатнице и полейте небольшим количеством оливкового масла.
Пряный салат с тунцом и овощами
Время приготовления:
20 минут
Ингредиенты:
1 банка красной фасоли
100 г салатных листьев
180 г консервированного тунца
60 г каперсов или маслин
горсть помидоров черри
1 сладкий перец
1 красный лук
3 ст.л. оливкового масла
2 ст. л. соевого соуса
4 ст. л. кунжута
молотый перец
Способ приготовления:
Листья салата помойте и обсушите, порвите руками в миску.
Сладкий перец очистите от сердцевины и семян, нарежьте полосками. Помидоры черри разрежьте пополам, очищенный красный лук порежьте тонкими полукольцами. Измельчите маслины или каперсы.
Добавьте к зелени нарезанные овощи, промытую фасоль и размятого вилкой тунца.
Добавьте молотый перец по вкусу и заправьте салат оливковым маслом, смешанным с соевым соусом.
Посыпьте блюдо прогретым на сухой сковороде кунжутом.
Салат "Цезарь" с креветками
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
150 г помидоров черри
7-10 перепелиных яиц
3 кусочка белого хлеба или батона
200 г королевских креветок
листья салата ромен
2 ст.л. соевого соуса
имбирь свежий
оливковое масло
2 зубчика чеснока
50 г пармезана
Способ приготовления:
Приготовить чесночное масло для гренок: выдавить чеснок через пресс и добавить к нему 2 ст.л. оливкового масла.
Хлеб нарезать кубиками или тонкими ломтиками. Поджарить его на сковороде на чесночном масле до золотистого цвета.
Сделать маринад для креветок. Натереть на терке имбирь и выдавить 1 зубчик чеснока. Влить соевый соус. Добавить креветки и дать им настояться в течение 10-15 минут.
Разогреть сковородку и отправить туда креветки. Полить сверху маринадом. Готовить, пока соус не закипит.
Креветки переложить на тарелку, а маринад проварить до загустения. Это будет заправка к салату.
На дно салата порвать листья салата, выложить сверху половинки томатов черри, разрезанные пополам перепелиные яйца, жареные креветки и гренки.
Полить салат заправкой и посыпать хлопьями пармезана.
Салат с лососем, апельсинами и авокадо
Время приготовления:
30 минут
Ингредиенты:
Апельсин – 1 шт.
Сок лимона – 1 ч.л.
Соль, свежемолотый черный перец – по вкусу
Лосось слабосоленый – 120 г
Авокадо – 1 шт.
Мята – по вкусу
Укроп – по вкусу
Зелень салатная – 100 г
Способ приготовления:
Натрите цедру одного апельсина на мелкой терке, отложите в маленькую миску.
У апельсина срежьте донышко, поставьте его на доску и аккуратно срежьте кожуру вместе с белым слоем. Острым ножом вырежьте дольки мякоти между пленок, сохраняя сок.
Перелейте апельсиновый сок в миску к цедре. Добавьте лимонный сок, немного посолите и перемешайте.
Нарежьте лосось тонкими ломтиками.
Авокадо разрежьте пополам, удалите косточку и очистите. Нарежьте крупными дольками.
Крупно нарежьте листочки мяты и укропа и смешайте с салатным миксом. Полейте заправкой и выложите на блюдо. Добавьте ломтики лосося и авокадо, поперчите.
Сразу же подавайте к столу (потому что авокадо темнеет).