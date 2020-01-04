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Новый «Кузя»: Военный корабль РФ стал объектом насмешек

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  • 4.01.2020, 13:25
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Новый «Кузя»: Военный корабль РФ стал объектом насмешек

Судно не смогло своим ходом вернуться из Сирии.

Российский военно-морской флот снова стал объектом насмешек. Стало известно, что большой десантный корабль «Орск» не смог своим ходом вернуться после выполнения миссии в Сирии, пишет sprotyv.info.

Об этом написал в Телеграмм блогер «Анатолий Штефан «Штирлиц».

«В России очередная «боевая» потеря: большой десантный корабль «Орск» сломался по дороге из Сирии», — написал он и публиковал фото.

Посмеялся над ситуацией и Телеграмм-канал «Оперативная линия».

«Гордость охватывает за отечественный ВМФ, вынужденный транспортировать из Тартуса свой десантный корабль «Орск» под буксиром на глазах у натовских жителей пролива Босфор», — говорится в сообщении.

Ранее на весь мир опозорился «флагман» российского военно-морского флота авианосец «Адмирал Кузнецов».


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