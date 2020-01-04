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Military Watch: В ответ на ликвидацию Сулеймани Иран разворачивает боевую авиацию

  • 4.01.2020, 13:40
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Military Watch: В ответ на ликвидацию Сулеймани Иран разворачивает боевую авиацию

Военные истребители сосредоточены на западной границе страны.

После авиаудара США по колонне генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, который привел к смерти военного, Иран пообещал жестко отомстить. Американское издание Military Watch пишет, что иранское военное командование уже разворачивает на западной границе страны лучшие истребители своих ВВС.

Наиболее тяжелым и мощным самолетом Ирана сегодня является американский F-14 Tomcat. Не самый новый самолет, изначально созданный как палубный, модернизирован уже в Иране — заменены дисплеи, радары и системы РЭБ. Главным же преимуществом иранских F-14 называют ракеты «воздух-воздух» средней дальности «Факур 90», только этот авиационный боеприпас в ВВС Ирана может считаться современным.

Из 17 эскадрилий иранской авиации только две вооружены F-14 Tomcat, это порядка тридцати самолетов. Military Watch считает, что иранская общественность явно потребует не на словах, а на деле мстить за гибель популярного генерала. Вместе с тем, Иран вряд ли способен на масштабные удары, особенно против войск НАТО, находящихся в состоянии повышенной готовности.

Поэтому, пишет американское издание, крупная демонстрация силы в пределах собственных границ может сыграть на руку Тегерану — так правительство покажет, что готово к решительным действиям и не допустит критики населения в свой адрес.


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