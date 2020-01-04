Фотофакт: Беларусь импортирует товары из аннексированного Крыма 13 4.01.2020, 13:46

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Поставщики санкционной продукции перестали прятаться?

Раньше дискаунтер «Остров чистоты» в Могилеве торговал в основном бытовой химией, косметикой и хозтоварами. Не так давно сеть подверглась ребрендингу – теперь наравне со средствами гигиены там продают продукты, а сам дискаунтер называются полностью «Остров чистоты и вкуса». Дисконтный алкоголь там тоже теперь продается, пишет mspring.online.

Под крепкие напитки отдан целый отдел. Взгляд быстро цепляется за «Портвейн Красный Алушта». Цена – 15 рублей бутылка. Сделано вино на полуострове Крым в г. Алушта. Согласно этикетке – в России.

Фото: mspring.online

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 27 марта 2014 года приняла Резолюцию A/RES/68/262 о территориальной целостности Украины. Согласно документу, подтверждается суверенитет Украины в ее международно-признанных границах и не признается законности какого-либо изменения статуса Автономной Республики Крым в составе Украины.

Фото: mspring.online

Санкции в отношении России и, в частности, Крыма начали действовать с июня 2014 года. Ограничения связаны с тем, что, например, в Евросоюзе запрещено продавать товары из Крыма без украинских сертификатов.

Но, как оказалось, белорусский импортер санкционных товаров не прячется. Крупным шрифтом прямо на бутылке написано, что привозит товар из Крыма ОАО «Брестская областная база «Бакалея». Причем привозит не просто вино, а с «защищенным географическим указанием «Крым».

Фото: mspring.online

Защищено географическое указание, судя по всему, Россией. Хотя, как известно, законным образом граждане Беларуси могут заехать в Крым только через территорию Украины. Заезд на полуостров через российскую территорию украинским законодательством признается нарушением, из-за чего могут возникнуть проблемы: можно получить отказ во въезде в Украину, а также административный штраф.

Фото: mspring.online

Смотрится все это весьма странно, ведь даже глобусы в белорусских магазинах (иногда со скандалом) указывают, что Крым это Украина. А здесь вот такое:

Фото: mspring.online

В других магазинах подобной крымской продукции обнаружено не было. Пока что этот алкоголь продается только в весьма необычных местах — среди памперсов, средств для чистки сантехники и шампуней.