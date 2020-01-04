Выстрел в Багдаде - как выстрел в Сараево? Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»

4.01.2020, 14:10

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Иллюстрационное фото

К чему может привести ликвидация иранского генерала Сулеймани.

В пятницу 3 января в международном аэропорту Багдада американская ракета убила высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани, когда он по прилете вышел из своего спецсамолета. Его встречал Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командующего иракскими Народными мобилизационными силами (НМС — иракское проиранское шиитское ополчение), который тоже был убит. Всего погибли, по сведениям иракских властей, до 5 человек и сгорело несколько автомашин встречавшего Сулеймани кортежа.

Пентагон подтвердил, что смертельный удар был нанесен по прямому указанию президента Дональда Трампа.

Вооруженный американский ударно-разведывательный беспилотник наблюдал за Сулеймани и аль-Мухандисом. После подтверждения личностей был нанесен прицельный ракетный удар.

Иранскому генерал-майору (соответствует генерал-лейтенанту в постсоветских странах) Сулеймани было в момент смерти 62 года. В восьмидесятые годы он командовал 41-ой дивизией во время войны с Ираком. С 1998-го года бессменно командовал силами специального назначения «Кудс» (по-персидски Sepāh-e Qods) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В России силы «Кудс» иногда называют «спецподразделением», но в них служит до 20 тыс. бойцов (точное число официально не называется). Силы «Кудс» специализируются на проведении боевых и спецопераций за границами Ирана. Они вооружали, обучали и руководили боевыми и диверсионными действиями различных шиитских ополчений в Ираке, Сирии и в Ливане. Сулеймани координировал боевые операции шиитско-иранских сил в Сирии и Ираке против террористов ИГ (запрещена в РФ). Но основная стратегическая цель сил «Кудс», созданных в 1980-ом году покойным аятоллой Хомейни, — изгнание с Ближнего Востока американцев и евреев, утверждение региональной гегемонии Ирана.

Фото: EPA

«Кудс» по-персидски — Иерусалим, который должен быть в конечном итоге очищен от евреев.

Противостояние с США нарастало.

27 декабря в результате ракетного удара по иракской военной базе К1 в районе города Киркук погиб американский контрактник и еще несколько человек (американцев и иракцев) были ранены. США обвинили в нападении проиранское шиитское ополчение «Катаиб Хезболла», которое недавно официально было зачислено в состав иракских вооруженных сил. 29-го декабря истребители F-15 ВВС США нанесли ответные удары по ряду баз «Катаиб Хезболла» в Ираке и в Сирии. Командование «Катаиб Хезболла» объявило, что было убито 25 бойцов и ранены 51.

31 декабря бойцы и сторонники «Катаиб Хезболла» напали на американское посольство в Багдаде после похорон погибших. Иракские силы безопасности пропустили бойцов-протестантов, которые ворвались на территорию дипмиссии и сожгли несколько помещений. Персонал посольства укрылся в бронированном бункере и никто не пострадал.

2 января сторонники «Катаиб Хезболла» покинули окрестности посольства США, а иракские силы безопасности — вернулись. США ввели на территорию посольства несколько сотен вооруженных морпехов и развернули боевую авиацию с беспилотниками, пообещав, что разнесут вдребезги любого, кто посмеет сунуться.

Пентагон обвинил Сулеймани в том, что он прибыл в Багдад для организации нападений на американцев, и что его ликвидация была законной превентивной оборонительной мерой. Трамп — в том, что Сулеймани на протяжении многих лет участвовал в подготовке нападений на американцев, а также в организации массовых убийств в Сирии, Ливане, Ираке и по всему Ближнему Востоку.

В Сирии, кстати, местные сунниты в соцсетях поздравляют друг друга с гибелью Сулеймани.

В Иране проходят массовые траурные мероприятия, престарелый верховный лидер (рахбар) Али Хоменеи объявил трехдневный траур и пообещал отомстить за смерть самого известного иранского генерала, который подчинялся лично ему и, кстати, по некоторым сведениям, не раз приезжал в Москву для тайных переговоров.

Фото: EPA

Трамп неоднократно утверждал, что не хочет никаких заморских военных авантюр. В мае 2018 года он ввел жесточайшие антииранские санкции, но с очевидной целью принудить Тегеран к переговорам и уступкам. Летом Трамп публично отказался нанести подготовленный Пентагоном ответный бомбово-ракетный удар по Ирану, когда ПВО КСИР зенитной ракетой сбили 20-го июня дорогущий ($131 млн.) американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk.

Но с тех пор обстоятельства кардинально изменились. Демократы в Конгрессе объявили Трампу импичмент, и если он проиграет выборы в ноябре 2020, то не только лишится власти, но вполне возможно сядет в тюрьму.

Сейчас Трамп очевидно не готов выглядеть слабым, а военно-патриотическая мобилизация общества в случае прямой конфронтации с аятоллами может помочь и с рейтингом, и с переизбранием.

Настоящая беда в том, что похожая ситуация складывается сейчас повсеместно. В Иране — массовое недовольство нарастающими из-за санкций экономическими бедами, и множатся противоречия внутри правящего класса. При подавлении недавних массовых протестов из-за роста цен на бензин, КСИР и полиция убили до 2000 человек. В Ираке тоже массовые протесты и массовые убийства недовольных силам НМС. Продолжаются протесты в Ливане.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»