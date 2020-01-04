Лучший из легионеров Беларуси стал игроком брестского «Динамо» 4.01.2020, 14:24

Албанец Элис Бакай подписал двухлетний контракт с клубом.

32-летний албанский атакующий полузащитник Элис Бакай подписал двухлетний контракт с брестским "Динамо", — информирует официальный сайт клуба.

Опытный футболист в разное время выступал за команды из Албании, Румынии, Хорватии и Украины. С 2018 года Элис Бакай защищал цвета солигорского "Шахтера". В составе "желто-черных" он провел 49 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал 19 голевых передач (за последние два чемпионата это лучший результат среди всех легионеров, выступающих в Беларуси!), а также выиграл Кубок Беларуси-2019.

В минувшем сезоне Элис стал лучшим игроком высшей лиги в своем амплуа, набрав 252 балла по индексу Instat.