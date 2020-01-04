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Финляндия освободилась от монополии «Газпрома»

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  • 4.01.2020, 14:39
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Финляндия освободилась от монополии «Газпрома»

С 1 января введен в строй двунаправленный газопровод Balticconnector.

Российская компания "Газпром экспорт" - дочернее предприятие корпорации "Газпром" - перестала быть единственным поставщиком газа в Финляндию. Как передало в субботу, 4 января, агентство AFP со ссылкой на национального эстонского оператора электроэнергии Elering AS, с 1 января в строй введен двунаправленный газопровод Balticconnector между муниципалитетом Инкоо на юге Финляндии и городом Палдиски на севере Эстонии. Он позволит поставлять в Финляндию через Эстонию газ из латвийских хранилищ, полученный, в частности, от Норвегии, передает dw.com.

Инструмент давления на «Газпром»

Потребители и экономика региона могут только выиграть "от усиления конкуренции" и трансграничной торговли газом, отметил председатель правления Elering Таави Вескимяги.

"Россия - основной поставщик природного газа балтийским странам и Финляндии и останется им", но задействование хранилищ Латвии даст Финляндии и Эстонии эффективный инструмент давления на "Газпром", считает в свою очередь специалист по экономике Марис Кирсонс.

Строительство трубопровода между Эстонией и Финляндией обошлось примерно в 300 млн евро, ЕС предоставил из них более 200 млн евро.

Природный газ поступает в Финляндию из России более 40 лет. В 1971 году был подписан первый контракт на прокачку до 1,4 млрд кубометров в год.

По состоянию на 31 декабря 2018 года Финляндия импортировала около 128 млрд кубометров российского газа.

Контракт до конца 2031 года

В декабре 2015 года "Газпром экспорт" и финляндская "Газум" продлили действие контракта на поставку газа в Финляндию до 31 декабря 2031 года.

Строительство трубопровода Balticconnector началось осенью 2018 года. Протяженность его подводной части составляет 77 км, наземного участка в Финляндии (от Инкоо до Сиунтио) - 21 км, наземного участка в Эстонии (Кийли-Палдиски) - 55 км. Расчетная мощность трубопровода составляет 7,2 млн кубометров природного газа в сутки.


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