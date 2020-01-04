Судный день повелителя иранских теней 4.01.2020, 14:59

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КАСЕМ СУЛЕЙМАНИ

ФОТО: EPA

Зачем США понадобилось ликвидировать генерала Сулеймани?

Ирак, против народа которого Иран вел многолетнюю гибридную войну, стал могилой для архитектора политики неограниченного террора на Ближнем Востоке – Касема Сулеймани. Печальная участь иранского генерала является предвестником расплаты для всех тех, кто подрывает международную безопасность путем распространения хаоса, пишет sprotyv.info.

Ирак под иранской пятой

Ирак давно и серьезно лихорадит. Богатая нефтью республика, обладающая третьими в мире запасами черного золота, уже долгое время пребывает в состоянии внутреннего разлада и возрастающего хаоса. Рядовые иракцы переживают тяжелые лишения: официальная безработица в стране перевалила за 15%, бедность зашкаливает, ведь доходы от нефти растекаются по карманам немногочисленных представителей правящих элит, а также на содержание раздутого государственного аппарата, в котором «трудятся» 3 миллиона чиновников и государственных служащих.

Несмотря на их впечатляющее количество, в Ираке зашкаливает недовольство людей от качества базовых услуг, особенно страдает население юга страны, где вместо питьевой воды из кранов льется мутная ржавая жидкость. Также страна охвачена энергетическим кризисом: постоянные веерные отключения разрушают производственные мощности страны и делают жизнь людей все более не выносимой.

В тоже время, согласно информации иракской Комиссии добродетельности, ежегодно фиксируются тысячи коррупционных преступлений со стороны чиновников, которые разворовывают сотни миллионов долларов бюджетных средств, но не несут за это ни какого наказания.

Ирак занимает 12 строчку в мире по уровню коррупции. Конституция Ирака, принятая в 2005 году поощряет конкуренцию между суннитами и шиитами, тогда как курды вообще создали на севере страны свое государство в государстве.

Незаживающей раной для Ирака остаются последствия существования «Исламского государства» на северо-западе страны. Оно оставило после себя тотальную разруху и сотни тысяч внутренне перемещенных лиц.

На внутренней иракской катастрофе паразитируют внешние силы, реализующие тут свои интересы. Главенствующую роль здесь занимает Иран, который стремится путем экспорта местного варианта исламской революции превратить Ирак в зону своего безраздельного влияния, если не сказать часть шиитского мира.

Куратором данного проекта выступает специальное элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции под названием «эль-Кодс» во главе с уже покойным генералом Касемом Сулеймани.

Именно этого иранского военного долгое время рассматривали в качестве реального «короля Ирака», который сформировал машину по выкачке ресурсов страны в пользу Тегерана.

Иранцы используют широчайший арсенал гибридных методов по установлению контроля над соседней арабской державой, которая всего лишь 30 лет назад была главным заслоном экспорту шиитской исламской революции в арабский мир.

Известно, что через «эль-Кодс» шло финансирование местных шиитских духовных лидеров, к примеру, Муктаду ас-Садра, лидера движения «ас-Сайярун» в Наджафе. Более того, духовный лидер иракских шиитов Али аль-Систани, находящийся под опекой Сулеймани, активно вмешивался в политические процессы, вплоть до благословения отдельных политических сил.

На прошедших в 2018 году парламентских выборах позиции во власти усилили не только проиранские депутаты из «ас-Сайярун», но и выдвиженцы «Альянса Фатах» Хади аль-Амири – союза партий, который состоит из полевых командиров Сил народной мобилизации, финансируемых иранцами.

Дружественный Тегерану кандидат получил портфель министра внутренних дел. Ушедший недавно в отставку премьер-министр Адиль Абдул-Махди, также является апологетом Ирана, т.к. он сын шиитского клирика.

Установление политического контроля над Ираком очень важно для Ирана по двум причинам.

Во-первых, страна рассматривается как важнейший торговый партнер, с помощью которого иранское руководство хочет нивелировать эффект от американских санкций. Во время визита в Багдад в марте 2019 года президент Ирана Роухани заявил, что уже сейчас иранцы поставляют в Ирак газ и 20% электроэнергии, перерабатывают иракскую нефть, а объем торговли хотят довести до 20 млрд $.

При этом иранцы хорошо понимают, что Вашингтону выгодна стабилизация Ирака и реконструкция страны после того, как было сломлено сопротивление ИГИЛ, и именно по этой причине на иракцев не были распространены американские санкции и страна продолжает торговать с Ираном. Чем во всю пользуются иракские бизнесмены, выкачивающие из Ирака все соки.

В тоже, время Тегеран в верховьях Тигра строит новые дамбы, которые попросту убьют сельское хозяйство на юге Ирака, и окончательно поставят страну на колени.

Во-вторых, контроль над Ираком важен персам для реализации региональных амбиций. Геополитический проект, за который отвечал Сулеймани, состоял в обеспечении беспрепятственного доступа Ирана к Средиземному морю через «дугу дружественных стран», таких как Сирия и Ливан.

Это необходимо для того, чтобы поставлять оружие «Хезболле» в Ливане, продолжать оказывать помощь президенту-диктатору Башару Асада в Сирии и угрожать Израилю. В этой связке Ираку принадлежала ведущая роль.

В общем, Касему Сулеймани в значительной степени удалось поставить Ирак под почти тотальный иранский контроль, но осенью 2019 года в стране начались народная революция. Народ решил сбросить ярмо модели конфессионального правления и засилья проиранских сил, что вызвало ответную гибридную агрессию Тегерана.

Иранская гибридная война в Ираке

Уже три месяца Ирак кипит от акций, уличных протестов, цель которых сводится к смене не только лиц в политике, но и самой модели организации политической власти в стране, которая делает жизнь простых людей невыносимой.

Активисты в разных регионах страны выводят массы людей на беспартийный протест. Люди призывают восстать против несправедливости, коррупции и безработицы.

Вместо того, чтобы пойти на встречу требованиям протестующих, иракское правительство начало с подачи Тегерана применять силу. В итоге в противостоянии уже погибли более 500 человек, тогда как более 20000 человек получили ранения.

На 90% территории страны был отключен доступ к Интернету, против митингующих стали использовать боевое оружие, так же, как ранее оно использовалось против боевиков ИГИЛ.

В ноябре 2019 года поведение участников митингов эволюционировало, и они радикализировали свои действия. Ощутимым стал переход к «позиционной войне»: захватывались мосты через Тигр, строились баррикады и организовались палаточные городки.

Также наметились акции по блокированию нефтяных месторождений и портов, чтобы остановить экспорт нефти, что в итоге стоило Ираку потерь в 6 млрд $, и в итоге лишь усугубило положение правительства Абдуллы-Махди.

Отмечались нападения на консульства Ирана в разных частях страны, в том числе в священном для шиитов городе Кербелла.

Уже на этом этапе «иракской интифады» стал отчетливо просматриваться российский интерес. Ведь Москва стала выигрывать сразу по трем пунктам:

1.) рост цен на нефть увеличивал доходы бюджета РФ;

2.) Иран начал терять позиции в Ираке, что формировало россиянам поле возможностей для экспансии;

3.) наблюдался рост напряженности в отношениях между США и Ираном.

В Тегеране во всех акциях протеста на Ближнем Востоке без разбору усматривают американский след, а также происки Израиля и Саудовской Аравии.

Так произошло и в этот раз: если в начале протестов иранцы распространяли нарратив о «саудовских» и «сионистских» истоках, то в канун Нового года акцент резко сместился в сторону США.

Как известно, для подавления народных выступлений в Ираке в октябре-декабре 2019 года применялись не только правительственные силовики, но и многочисленные силы шиитских вооруженных ополчений.

В середине октября Касем Сулеймани тайно посетил Багдад с миссией, заключающейся в восстановлении порядка в стране, и восстановлении позиций премьер-министра Адиля Абдула-Махди.

Понятное дело, что никаких денег Сулеймани не привез, а лишь пообещал, что поможет подавить мятеж, а Абдулу-Махди сохранить его пост.

К делу силового разгона демонстраций все активнее подключались Силы народной мобилизации (СНМ) – Хашд аш-Шааби. Из 100000 бойцов СНМ до 80% находились на финансовом и военном обеспечении «эль-Кудс», а их ряды были пронизаны иранской агентурой.

К числу таких организаций относятся Катаиб Хезболла, Организация Бадр, Асаиб Ахль аль-Хакк, Катаиб аль-Имам Али, Хезболла аль-Нуджаба.

Многие из них классифицируются в США, как террористические организации, также как и их кураторы из «эль-Кудс». Начались акции запугивания и расправ над демонстрантами.

Иракских протестующих избивали, брали под аресты без объявления причин, а некоторых попросту убивали на пороге их домов. К делу террора против мирного населения подключились неизвестные снайперы, вероятно иранского происхождения.

Но это не спасло шиитское правительство: в итоге 2 декабря подал в отставку кабинет Абдуллы-Махди, и иранцам удалось пропихнуть через прошиитский блок «аль-Бинаа» на должность премьера нового ставленника Асаада аль-Эйдани.

Но это вызвало лишь новую волну антииранских протестов. Видя, что персы теряют позиции 26 декабря ушел в отставку президент Ирака Бахрам Салех, чтобы не нарушать конституции при назначении очередного иранского выдвиженца.

Ирак оказался в условиях вакуума законной власти и тотального доминирования шиитских вооруженных группировок.

Дошло до того, что боевики Катаиб Хезболла начали нападать на иракские базы, где размещены американские подразделения, участвующие в иракской антитеррористической операции «Непоколебимая решимость».

27 декабря боевики убили гражданского сотрудника из американского контингента, а 4 военных ранили. В ответ США нанесли «оборонительные удары» по объектам Катаиб Хезболла, чтобы сохранить жизни американских военных.

В итоге боевики данной террористической организации дали очередной гибридный ответ: началась операция по штурму американского посольства в Багдаде под лозунгами мести за гибель боевиков под американскими ударами.

Последняя спецоперация командующего теней

Касем Сулеймани предполагал, что в условиях фактического вакуума власти в Ираке можно будет выловить крупную рыбу, и существенно ослабить позиции США в стране.

Именно по таким соображениям начался в канун Нового года штурм американского посольства в Багдаде, чтобы полностью избавиться, как пишут в иранском политическом дискурсе «американского осиного гнезда».

Десятки сторонников группировки Катаиб Хезболла сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов.

Демонстранты скандировали «Смерть Америке!», сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой «зеленой зоны». Тут их забросали светошумовыми гранатами сотрудники сил безопасности посольства.

Также Пентагон отправил в Багдад дополнительные силы для охраны дипломатического представительства.

Анализ штурма дипмиссии США в Багдаде, спланированный людьми Сулеймани из «эль-Кудс» по тем же схемам, что и штурмы войсковых частей и пограничных застав со стороны российских гибридных войск в Крыму и на Донбассе. По сути, в Ираке был воспроизведен уже обкатанный россиянами диверсионный сценарий.

В частности известно, что в роли штурмовиков выступили совсем не местные иракцы из СНМ, а завезенные в страну боевики.

31 декабря 2019 года в Международном аэропорту Багдада приземлились 10 бортов из Бейрута и Дамаска. Иранские авиакомании привезли в Багдад сотни «антиамериканских протестующих», которые под управлением правой руки Касема Сулеймани и лидера СНМ Махди аль-Мухандиса приступили к решительному штурму посольства США без каких-либо рефлексий.

Во всем этом оказалась замешана и Россия. Во-первых, атака на американское посольство произошла сразу после встречи главы МИД России Сергея Лаврова в его иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом в Москве.

Что характерно на фоне кризиса иранского присутствия в Ираке стороны совсем не обсуждали данный вопрос, а говорили о сохранении в силе иранской ядерной сделки (СВДП), активизации торговли и гуманитарного сотрудничества, и развитии ситуации в Сирии.

Политика США в регионе была подвергнута критике, и было решено совместно оказать давление на Вашингтон, в частности Москва обещала выступить в ООН против продления иранского оружейного эмбарго.

В замен, как видим, россияне получили от иранцев срыв международного турне госсекретаря Майка Помпео, который из-за событий в Багдаде был вынужден остаться в Вашингтоне. Глава американской дипломатии должен был посетить Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, и главными вопросами должны были быть темы поддержания суверенитета Украины, конфликт на Донбассе, безопасность на постсоветском пространстве, энергетика, ситуация в Афганистане. В общем, темы, которые очень важны для россиян.

Важно подчеркнуть, что это уже второй перенос визита Помпео в Киев, ведь ранее он должен был посетить Украину в ноябре 2019 года, но отменил визит из-за ситуации с импичментом Трампа.

То что, штурм американского посольства это лишь часть гибридной операции Ирана в Ираке, говорит тот факт, что в ночь на 3 января в Багдад прилетел самолично Касем Сулеймани. Видимо иранцами планировалось масштабная антиамериканская военная кампания с целью на следующем этапе начать боевые действия против американцев, находящихся на военных базах в Ираке, а также, осуществить волну атак на дипломатов и граждан США по всему Ближнему Востоку.

Но, как оказалось, Сулеймани очень серьезно просчитался, и поплатился за это своей жизнью.

Ночью 3 января он прибыл из Дамаска в международный аэропорт Багдада, где вместе с группой сопровождения пересел в автомобили и выехал с территории аэропорта. После этого на кортеж была совершена ракетная атака американскими БПЛА. Ее спланировали и осуществили бойцы Объединенного командования специальных операций (USSOCOM) США.

В ходе точечного удара также погиб пресловутый Абу Махди аль-Мухандис, который днем ранее брал штурмом посольство США.

Так бесславно завершил свой жизненный путь командующий иранских теней, которые наводили ужас и страх своими террористическими актами на жителей многих стран Ближнего Востока.

В тоже время в Москве на уровня МИД оплакивают гибель главного врага Израиля, и заявляют, что «убийство Сулеймани в результате американского ракетного удара по окрестностям Багдада рассматриваем как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе… «Выражаем искренние соболезнования иранскому народу», — подчеркнули в МИД РФ.

И это при том, что имя Касема Сулеймани включено в черный список ООН из 15 высокопоставленных военных и политических деятелей Ирана, которым запрещается покидать территорию страны из-за связи с разработками военной ядерной программы.

Но это видимо совсем не волнует российских дипломатов для которых понятие международной законности не значит ровным счетом ничего.

Также россияне не искренни в своих соболезнованиях. Как известно Касема Сулеймани очень хорошо знали в Москве, которую он неоднократно посещал, и даже общался с Путиным и министром обороны Шойгу.

Именно Сулеймани привлек путинцев к спасению режима Асада в Сирии в 2015 году, хотя в Москве всячески открещиваются от этого факта, чтобы ни с кем не делить контроль над сирийским режимом.

Именно тем моментом, что Сулеймани был фактическим куратором Асада россияне очень тяготились, и они давно хотели избавится от иранского генерала.

Российские спецслужбы будут всемерно использовать гибель Сулеймани с целью дестабилизации и хаотизации Ближнего Востока, чтобы отвлечь США от процессов на постсоветском пространстве и в Европе, где позиции Кремля слабнут.

С этой целью будет подливаться масло в огонь конфронтации Вашингтона и Тегерана.

Теплится у россиян и надежда на вытеснение персов из Сирии, чтобы плотнее опекать асадитов.

И конечно рост напряженности внутри Ирака, чтобы эта страна погрузилась в пучину гражданского конфликта, и выпала из числа экспортеров нефти, что должно повысить цены на нее и порадовать российский бюджет.

Но вряд ли всем ожиданиям Москвы суждено сбыться. Конечно, Иран будет мстить за своего погибшего «командующего теней», но это будут точечные удары, а не полномасштабная война.

В конце концов Сулеймани за маской героичности прятал свою террористическую сущность. А судьбы террористов редко завершаются хеппи-эндами.

Российским террористам в Кремле есть над чем поразмыслить, пока они еще живы и лишь ожидают своего судного дня.