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В Гомеле первый «тунеядец - 2020» начал борьбу с решением комиссии

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  • 4.01.2020, 15:03
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В Гомеле первый «тунеядец - 2020» начал борьбу с решением комиссии

«Письмо счастья» опять постучалось в дом жителя областного центра.

Так называемая тунеядская комиссия Советского района Гомеля направила 43-х летнему жителю областного центра Андрею Кулицкому извещение об отсутствии сведений о его занятости в экономике. В срок до 21 января мужчине предлагается предоставить в комиссию документы, подтверждающие его занятость либо нахождение в трудной жизненной ситуации, пишет «Гомельская весна».

Андрей Кулицкий является собственником квартиры и не исключает, что уже в середине следующего месяца получит «потяжелевшую» жировку. В начале прошлого года эта же комиссия включила гомельчанина в так называемую базу «не занятых» и потребовала подтвердить занятость в экономике. В ответ он потребовал не только исключить его с базы не занятых в экономике, но и проверить обновленный Декрет №3 на соответствие Конституции.

«Решением комиссии Вы исключены из базы данных по представлению органов здравоохранения (протокол от 12.02.2019г. №26/1)», - написал тогда «не занятому» мужчине зампред горисполкома Виталий Атаманчук.

Андрей Кулицкий

«Я имею серьезные проблемы со здоровьем и считал, что в прошлом году меня навсегда исключили из базы не занятых, однако видимо ошибался. Так называемое «письмо счастья» опять постучалось в мой дом. Значит опять будем требовать исключения моих данных из тунеядской базы», - заявляет А. Кулицкий.

Правозащитник Леонид Судаленко, который в прошлом году помог гомельчанину избежать оплаты коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам заявляет, хотя тунеядский декрет №3 приостановлен до 1 мая 2020 года, однако рассрочка не коснулось подогрева горячей воды, за которую нужно платить по повышенным тарифам уже буквально с 1 января 2020 года.

«Наша правовая позиция остается прежней. Каждый через потребление товаров и услуг уплачивает косвенные налоги, следовательно, участвует в экономике. Оплатой коммуналки в повышенных размерах власть принуждает людей к труду, чрезмерно вмешивается в частную жизнь конкретных людей и ставит их в неравенство перед законом», - убежден юрист.

Напомним, правительство страны не разъясняет, как рассчитывается экономически обоснованный тариф на услуги ЖКХ. В прошлом году не занятой по версии власти гомельчанке Марии Тарасенко тариф за подогрев только горячей воды был увеличен в 5,5 раз или на 550%.


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