Фоторепортаж: как выглядит первая белоруска 2020 года 4.01.2020, 15:24

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Девочка родилась в первую секунду 1 января.

Первый ребенок в Беларуси в 2020 году родился в Витебске. Произошло это буквально в первые секунды нового года — в 00.00.01 в областном клиническом роддоме. Только-только мы с вами успели послушать речь президента и начали чокаться фужерами, как под бой часов, звон бокалов, фейерверки и новогодние улыбки и поздравления по всей стране в Витебске родился новый человечек. У малышки уже есть имя — Марьяна. А фамилия ее, вы не поверите, Мороз, пишет tut.by.

Вес Марьяны — 2 кг 850 г, рост 49 см. Девочка — первенец в семье Юрия и Анастасии Мороз.

Папа Юрий на родах не присутствовал, но очень быстро, уже в три минуты первого, узнал про «новогоднюю» дочку.

Фото: tut.by

А 25-летнюю маму Анастасию переполняют эмоции, хоть после родов и прошло уже три дня.

— Это было неожиданно: дочь должна была немножко попозже родиться, в первой половине января. 31 декабря я вообще хотела отпроситься из роддома домой, встретить Новый год с мужем. Но дочь решила преподнести нам такой большой подарок — подарила самое настоящее новогоднее чудо.

Фото: tut.by

Всего в Беларуси в новогоднюю ночь родился 41 ребенок. А в первые сутки 2020 года в республике стало больше на 145 жителей.

В Минске первым родился мальчик в 00.10 в городском клиническом роддоме № 2. Всего в новогоднюю ночь в столице родилось 9 детей: 6 мальчиков и 3 девочки.

В Витебской области кроме маленькой Марьяны в праздничную ночь появились на свет еще 20 детей.

Фото: tut.by

В Волковысской центральной районной больнице (Гродненская область) в 00.01 родилась девочка весом 3390 г и ростом 51 см.

В Гомельской области первый новогодний младенец — девочка. Она родилась в 00.15 в городском роддоме Житковичей. У ее мамы это шестой ребенок.

В Минской области первым гражданином области стал мальчик весом 3640 г и ростом 52 см. Он родился в Жодино.

Фото: tut.by

Первой на Могилевщине в больнице скорой медицинской помощи областного центра родилась девочка.

В Брестском областном роддоме в 2.15 родилась малышка весом 3970 г и ростом 53 см.