Православное Рождество: главные традиции, приметы и история праздника 4.01.2020, 15:32

Как правильно отмечать?

7 января Православная церковь отмечает большой праздник Рождество Господа Бога Иисуса Христа. О том, с какими традициями встречают день и о его истории, расскажут Українські Новини.

Благочестивому мнимому мужу Иосифу в супруги была дана Пресвятая Дева Мария для защиты Ее девства и непорочности. Еще до начала их совместной жизни стало известно, что Богородица вынашивает в себе Святого Духа. Их союз был заключен для защиты Пресвятой от злых сил, сокрытия ее непорочности и таинства непорочного зачатия.

Наблюдая как взрастает ее живот, приближенные, в том числе и Иосиф, стали подозревать нарушение обета целомудрия, а Святая Дева и не смела признать правду, боясь показаться тщеславною. Позже Иосифу явился Ангел, наставляя его принять жену свою Марию, носящую в себе дитя Божие.

В этот день родила Богородица в пещере безболезненно в молитвах к Богу, и к миру явился Сын Господа, Иисус Христос. Ребенка первыми встретили пастухи. В это же время к младенцу шли волхвы, древние мудрецы, держа путь с востока. Дарами для Иисуса от них стало золото, ладан и смирна: золота было принесено как царю, ладан как святому, а смирна – как человеку, который должен умереть.

Все создания Божие встречали новорожденного Спасителя.

Традиции

С Рождества начинаются Святки – 12 святых дней, связанных с рождением Христа. В этот период обязательно нужно веселиться и проводить время с хорошими мыслями в окружении семьи. Это дни, когда нужно отложить все заботы на остальную часть года и порадоваться от души явлению Сына Божьего.

По обычаю, утром семья шла в церковь и по возвращению накрывала праздничный обед. Так как закончился Рождественский пост, к праздничному столу подавались 12 непостных блюд, в честь 12-ти апостолов: кутья, сочиво, блины, домашняя колбаса, студень, жареный поросенок и поросенок, фаршированный гречневой кашей, заливная рыба, окорок, гусь или утка с яблоками, утку с капустой, бараний бок с кашей, буженину, пироги и пряники.

Еще с Сочельника принято колядовать, желать соседям всевозможного благополучия, петь праздничные песни, колядки. Некоторые парни и девушки сбиваются в группки, разодетые в торжественные наряды, неся с собой восьмиугольную звезду, маски Козы и Медведя.

Также в этот день принято выметать злую силу из дома. Для этого хозяйка ошпаривала заранее заготовленный веник из крапивы и выметала им мусор из каждого укромного уголка.

Приметы:

если утром в Рождество к вам зайдут двое, то в вашем доме не будет смерти, развода и разлук в течение года;

если в вашем доме в этот день кто-нибудь что-либо разольет или разобьет, то весь год для вашей семьи будет неспокойным;

если человек, идущий в церковь, споткнется, то через 12 лет, день в день, заболеет. Чтобы этого не случилось, нужно тут же сказать: "Не к дьяволу, а к Богу иду, Он меня и спасет";

если оттепель - весна будет ранняя и теплая;

на Рождество Христово метель - пчелы хорошо роиться будут.