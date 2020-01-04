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Момент ликвидации генерала Сулеймани попал на видео

  • 4.01.2020, 15:41
  • 2,853
Момент ликвидации генерала Сулеймани попал на видео

На кадрах видно, как рядом с аэропортом в Багдаде взрыв накрывает автомобиль.

В сети появилась видеозапись, на которую попал момент убийства Касима Сулеймани - командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Видео опубликовали на видеохостинге YouTube, передает apostrophe.ua.

На черно-белых кадрах видно, как рядом с аэропортом в Багдаде взрыв накрывает автомобиль. Именно в нем находился Касим Сулеймани.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар недалеко от международного аэропорта в Багдаде (Ирак). Кроме Сулеймани, в результате удара погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ираке Абу Махди аль-Мухандис и еще пять человек. Приказ о ликвидации полевого командира отдал президент США Дональд Трамп.

Касим Сулеймани - бывший топ-генерал Ирана, входил в руководство Корпуса стражей исламской революции. Он осуществлял оперативное управление "Силами Кудс" - парамилитарной организацией в составе Корпуса, которая осуществляла операции за пределами Ирана. Он был влиятельным человеком не только в родном Иране, но и в Ливане, Сирии и Ираке. Американцы говорят, что он повинен в смертях тысяч американцев с 2003 года (времени вторжения США в Ирак). Фактически, он был важнее президента Ирана, руководил всей региональной политикой, а отвечал только перед аятолла Али Хаменеи.


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