Медведев обсудил энергетику с Румасом

Медведев обсудил энергетику с Румасом7
- 4.01.2020, 16:01
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Премьеры РФ и Беларуси не смогли договориться.
В субботу, 4 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
Главы правительств поздравили друг друга с Новым годом и наступающим Рождеством, обсудили некоторые актуальные вопросы взаимодействия России и Беларуси, в том числе сотрудничество в области энергетики.
О договоренностях по нефти не сообщается. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Минска.
В конце декабря Медведев заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси будет оказываться только после исполнения всех «дорожных карт» по интеграции двух стран.
Премьер РФ также сообщил, что фактически «дорожные карты» согласованы и сейчас уже можно переходить к непосредственному их исполнению и интеграции России и Беларуси. В первую очередь глава кабмина подразумевал принятие унифицированного законодательства.