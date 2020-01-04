Медведев обсудил энергетику с Румасом 7 4.01.2020, 16:01

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СЕРГЕЙ РУМАС И ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ

ФОТО: ТАСС

Премьеры РФ и Беларуси не смогли договориться.

В субботу, 4 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону провел переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Главы правительств поздравили друг друга с Новым годом и наступающим Рождеством, обсудили некоторые актуальные вопросы взаимодействия России и Беларуси, в том числе сотрудничество в области энергетики.

О договоренностях по нефти не сообщается. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе Минска.

В конце декабря Медведев заявил, что дополнительная финансовая поддержка Беларуси будет оказываться только после исполнения всех «дорожных карт» по интеграции двух стран.

Премьер РФ также сообщил, что фактически «дорожные карты» согласованы и сейчас уже можно переходить к непосредственному их исполнению и интеграции России и Беларуси. В первую очередь глава кабмина подразумевал принятие унифицированного законодательства.