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Как будет дорожать коммуналка в 2020 году

  • 4.01.2020, 16:16
Как будет дорожать коммуналка в 2020 году

Изменение тарифов предусмотрено в два этапа.

В Беларуси в 2020 году платеж по типовой квартире при нормативном потреблении жилищно-коммунальных услуг увеличится не более чем на $5 в эквиваленте. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.

Утвержденные указом от 30 декабря №490 тарифы на ЖКУ для населения обеспечат возмещение по всему комплексу услуг более 80%. При этом соблюден основной принцип: ежегодный платеж по типовой двухкомнатной квартире площадью 48 кв.м с тремя проживающими при нормативном потреблении не должен увеличиться более чем на $5 в эквиваленте, отметили в министерстве, передает БелТА.

Изменение тарифов предусмотрено в два этапа.

С 1 января услуги подорожали на $3,5 в эквиваленте, в том числе:

электроснабжение - на 8,9%,

газоснабжение - на 2,4%,

водоснабжение - на 12,5%,

водоотведение (канализация) - на 21,4%,

капитальный ремонт - на 29,9%,

техническое обслуживание лифта - на 2,9%.

С 1 июня на $1,5 в эквиваленте повышаются тарифы на теплоснабжение (на 11,6%), что отразится на сумме платы за подогрев воды в июле, а за отопление - с началом следующего отопительного сезона.

Предусматривается господдержка в оплате услуг в виде безналичных жилищных субсидий. Они предоставляются, если ежемесячная сумма платы (с учетом норм потребления) превышает 20% среднемесячного совокупного дохода семьи в городе и 15% - в сельской местности.


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