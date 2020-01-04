Bloomberg узнал детали операции Трампа против Сулеймани 4.01.2020, 16:27

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Команда Трампа не уведомила ни одно из иностранных правительств о предстоящей атаке.

Президент США Дональд Трамп решил нанести удар по командующему спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал-лейтенанту Касему Сулеймани вскоре после гибели американского контрактника при ракетном обстреле военной базы близ города Киркук на севере Ирака 27 декабря. Вслед за этим Трамп отдал своим старшим советникам распоряжение начать планирование операции, утверждает агентство Bloomberg, в пятницу, 3 января, со ссылкой на три источника, передает DW.

По данным одного из них, гибель американского гражданина Дональд Трамп воспринял как "пересечение красной линии". В четверг, 2 декабря, непосредственно перед авиаударом, один из спецбортов Белого дома доставил советника главы государства по национальной безопасности Роберта О´Брайена из штата Калифорния, где тот проводил праздники, в Палм-Бич (штат Флорида) - там располагается особняк, в котором Трамп по традиции отмечает рождественские и новогодние каникулы.

Вместе с президентом США за ходом операции следили несколько сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ). Обеспечение секретности при этом играло ключевую роль. Команда Трампа не уведомила ни одно из иностранных правительств о предстоящей атаке, также не оповестили и сторонников Демократической партии в Конгрессе США.

О подготовке удара знал конгрессмен-республиканец Грэм

Влиятельный председатель юридического комитета Сената Конгресса США, республиканец Линдси Грэм 30 декабря играл с Трампом в гольф. Спецбрифинг для него в связи с готовившимся авиаударом провели день спустя, пишет издание со ссылкой на самого Грэма. Был ли уведомлен кто-либо еще из законодателей, неизвестно, отмечает Bloomberg.

Генерал Касем Сулеймани был убит 3 января по приказу президента США Дональда Трампа в результате ракетного удара по международному аэропорту Багдада. Вскоре после его смерти духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Им стал бригадный генерал Эсмаил Каани. Как говорилось в заявлении Хаменеи, задачи "Аль-Кудс" "останутся неизменными".