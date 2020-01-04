«Первая проблема, с которой мы столкнемся - это банальная нехватка бензина на заправках» 5 4.01.2020, 16:38

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Насколько опасно для Беларуси прекращение поставок российской нефти?

Новый год для белорусско-российских отношений начался с нефтяного кризиса: 1 января Россия прекратила подачу нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), так как срок действия договоров истек 31 декабря 2019 года. Минск и Москва вели переговоры весь декабрь - практически до боя курантов, но договориться о цене на нефть так и не смогли. После этого Лукашенко распорядился обеспечить поставку нефти из альтернативных источников, передает DW.

Официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин объяснил причину остановки тем, что "Транснефть" не получила заявок от нефтедобывающих компаний РФ на поставки сырья белорусским НПЗ с 1 января. Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ порядка 24 - 25 млн тонн нефти, однако ее цену, тариф на транзит и размер компенсации за российский налоговый маневр стороны так и не согласовали. Москва ставит договоренность по нефти в зависимость об углубленной интеграции в рамках “cоюзного государства”, которую Беларусь и Россия обсуждают уже на протяжении года.

Дмитрий Крук, аналитик Центра экономических исследований BEROC, считает остановку нефти инструментом давления России: "Либо Москва пытается убедить Минск согласиться на какие-то условия в "дорожных картах" об углубленной интеграции, либо отказаться от притязаний на компенсацию за российский налоговый маневр в нефтяной сфере", - говорит экономист.

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" подтвердил, что поставки российской нефти прекращены, а загрузка снижена до технологического минимума. Сейчас белорусские НПЗ работают на запасах, которых должно хватить на 20 дней. Стало также известно, что "с 1 января Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с тем, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка". Об этом заявили в госконцерне.

"Сложившаяся ситуация может создать Беларуси проблемы, ведь нефтепереработка и выручка от продажи нефтепродуктов очень важны для экономики", - говорит Дмитрий Крук. Так, поставки нефтепродуктов в страны Евросоюза составляют треть всего белорусского экспорта. Однако, по мнению экономиста, пока есть запасы нефти никакого шока не случится и говорить об экономических потерях рано.

"Если в ближайшее время ничего не изменится, то первая проблема, с которой мы столкнемся - это банальная нехватка бензина на заправках", - считает Крук. "Белоруснефть" однако уверяет, что из-за приостановки поставок нефти из России дефицита топлива в Беларуси не ожидается: "В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней".