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Кустурица лично отобрал белорусский фильм на свой конкурс

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  • 4.01.2020, 17:01
Кустурица лично отобрал белорусский фильм на свой конкурс
Эмир Кустурица

Сербский режиссер выбрал фильм «Озеро радости».

Югославский и сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица, обладатель двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля, отобрал белорусский фильм «Озеро радости» для конкурса своего фестиваля Küstendorf Film & Music Festival. Об этом написал Алексей Полуян в Facebook, передает kyky.org.

Полуян — режиссер «Озера радости». А «Озеро радости» — фильм, снятый по роману белорусского писателя Виктора Мартиновича; кажется, будто этот проект уже собрал все возможные награды мира. Например, кинолента получила три награды испанского Ficbueu, приз на кинофестивале в Греции, две награды феста в Неваде.

Также проект победил в номинации «лучший короткометражный фильм» немецкой кинопремии Hessen Film Awards, а в декабре стало известно, что «Озеро радости» номинирован на премию Европейской киноакадемии (European Film Awards 2020), которую часто называют «Европейским Оскаром».

Новый для белорусского фильма фест Küstendorf Film & Music Festival — это событие международного уровня. Кустурица запустил его с 2008 года, и теперь каждый год фестиваль проходит в этнодеревне Дрвенград.

В рамках фестиваля показывают художественные фильмы и музыкальные представления. В категории коротких фильмов вручается главный приз кинофестиваля — «Золотое яйцо», второй и третий призы — серебряное и бронзовые яйца. За лучшую операторскую работу вручается Приз Вилько Филача. Как объясняет сам Эмир Кустурица, идея Küstendorf Film & Music Festival состоит в том, чтобы отойти наконец «от духа Голливуда», который, по мнению режиссера, угрожает авторскому кино и кинематографу в целом.

Напомним: «Озеро Радости» – пронзительная лента об истории девятилетней Яси, жизнь которой резко меняется после смерти матери и попадания в интернат. Съемки велись в четырех деревнях Ляховичского района Брестской области. В фильме звучит музыка белорусской этногруппы Vuraj. «Озеро радости» — личный для моей семьи фильм. Я хотел рассказать драму о ребенке, который в девять лет осмеливается строить свой путь самостоятельно. Не каждый взрослый человек готов к этому выбору, а Яся смогла», — отзывался о проекте Алексей Полуян.


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