Он был большим другом Кремля Телеграм-канал «Запретное мнение»

4.01.2020, 17:10

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Касем Сулеймани

Фото: AFP

Ликвидация Сулеймани встревожила власти РФ.

Американские военные, по личному распоряжению Дональда Трампа, провели спецоперацию по ликвидации Генерала Касем Сулеймани — главы террористического иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В результате точечных ракетных ударов по международному аэропорту Багдада, был уничтожен сам Сулеймани, замглавы шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и ещё 10 их телохранителей.

Кассем Сулеймани был отъявленным террористом и одним из главных идеологов агрессивной политики Ирана в регионе, являющимся большим кумиром исламских фанатиков всех мастей и течений.

Ликвидация Сулеймани — это ответ Пентагона на нападения террористов иракской Хезболлы и других шиитских военизированных группировок на американское посольство. Ответ смелый и дерзкий. Трамп как бы показывает, кто здесь на самом деле власть.

Потеря Сулеймани для Ирана чувствительна и болезненна. Он стоял за всеми агрессивными войнами Ирана, на нём завязаны многие личные связи с крупнейшими террористическими группировками региона, многие он же и создал сам.

Показательно, что террорист Сулеймани являлся большим другом Кремля и был одним из инициаторов втягивания РФ в сирийский конфликт.

Российский МИД уже успел выразить искреннее возмущение действиями США, назвав Сулеймани "патриотом Ирана, преданно служившим делу защиты национальных интересов страны".

Власти Ирана, в свою очередь, пообещали "в самое ближайшее время дать симметричный ответ".

Настолько горячей обстановки в регионе не было уже достаточно давно.

Телеграм-канал «Запретное мнение»