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Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

  • 4.01.2020, 17:28
Минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в РФ и Беларуси

Это произошло впервые с 2008 года.

С 1 января 2020 впервые с 2008 года минимальная зарплата в Украине стала выше, чем в России и Беларуси, передает «Новое время».

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

По его мнению, есть несколько факторов, которые позволили произойти такой ситуации.

«Во-первых, украинская экономика с 2016 года демонстрирует достаточно устойчивые темпы роста ВВП, постепенно ускоряя их (напомню, что в II и III кварталах 2019 они превысили 4%) », - сказал Николайчук.

Вторым фактором он назвал «подогрев» рынка труда благодаря миграции.

«В-третьих, повышение социальных стандартов с 2016 года происходит несколько более быстрыми темпами по сравнению с ростом экономики, что является естественным процессом с учетом значительного проседания доходов наиболее уязвимых слоев населения в течение кризиса 2014-15 годов, переходом на рыночные основы установления тарифов на услуги ЖКХ и попытки властей снизить дифференциацию доходов населения», - добавил замминистра.


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