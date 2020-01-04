Малоизвестные фото реального СССР 1 4.01.2020, 17:37

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Блогер опубликовал снимки реальной жизни в СССР.

- Так, друзья — сегодня будет очередной пост с фотоснимками реальной жизни в СССР 1970-80-х годов — той самой эпохи, которую поклонники совка называют "золотым веком" — мол, и последствия разрушительной войны уже преодолели, но и проклятый Горбачёв ещё не дотянулся своими руками и не начал развал страны — жили честно зато бедно, смеялись больше, чем сейчас, а ключи от входных дверей всегда хранили под ковриком, пишет блогер Максим Мирович в своем блоге.

- Несколько слов о том — кто, как и зачем снимал эти кадры. Большинство снимков, которые я вам сегодня покажу, сделаны советским фотографом по имени Георгий Пинхасов. Георгий родился в Москве в 1952 году, и увлёкся фотоделом ещё в школе. После окончания школы Георгий поступил во ВГИК, после окончания которого работал на киностудии "Мосфильм", а также в качестве независимого фотографа. Оценив высокий класс работ Георгия Пинхасова, его приглашает Тарковский в качестве фотографа для работы над фильмом "Сталкер", а ещё Георгий Пинхасов — единственный советский и российский фотограф, который был принят в легендарное фото-агенство Magnum.

Тут ещё нужно сказать, что "официальные" уличные фотографы в СССР снимали обычно стереотипные постановки — памятник Ленину, центальные проспекты и гостиницы, всякие там парады и так далее — снимать же бытовые зарисовки считалось чем-то почти неприличным. Именно поэтому так мало сохранилось кадров реальной советской жизни. Георгий же снимал совсем другое — всё то, что происходит вокруг. Это занятие было небезопасным — такие фотографы периодически попадали в милицию за "подозрительное поведение" — подозрительным был любой человек с фотоаппаратом, который фотографировал не парады и не Ленина. Как грустно шутили фотографы тех лет — "у нас куда ни повернёшь объектив, так обязательно упрёшься либо в государственную тайну, либо в очернительство".

Все бытовые снимки Георгия Пинхасова в СССР были запрещены — и только после 1991 года стали появляться на выставках, а сегодня я покажу их и вам. Обязательно заходите под кат, пишите ваше мнение в комментариях, ну и в друзья добавляться не забывайте. И на телеграм-канал тоже подписывайтесь)

02. Советский магазин, фотоснимок называется "мясо привезли". Собственно, уже одна эта фотография показывает отношение к людям и к торговле продуктами при "социализме" — мясо попросту свалили из фургона на какие-то грязные картонки, и рубят топором прямо на земле. Разумеется, всё это пойдёт потом "на зал" — то есть, простым покупателям из народа. Заведующие магазином и продавцы давно отложили для себя более-менее приличные кусочки, а в продажу пойдут вот эти мёрзлые кости, рубленные топором прямо на земле.

03. Работы по прокладке какой-то траншеи. Экскаватор, махенизация — нет, не слышали. Зачем вам экскаватор, если у вас Гагарин в космос полетел? Вы что, Гагарина не уважаете, что ли? Или экскаватор вам важнее, чем ракета? А ещё обратите внимание, что на заднем плане тяжёлым кайлом машет женщина — в СССР, как известно, существовало "равноправие полов", которое заключалось главным образом в том, что женщин могли привлекать к тяжёлым работам наравне с мужчинами.

04. "Консультант". Просто очень тоскливый снимок с атмосферой безысходности. Нет, не зря Георгия Пинхасова приняли в Magnum)

05. Врачи и родня тащат больную бабушку. Нормальные носилки? Нет, не слышали. Зачем вам носилки, если у вас есть самая большая в мире атомная бомба, а? Правительство вам такой подарок сделало, а вы ещё какие-то носилки хотите!

06. Вокзал. Нищий (судя по всему, психически нездоровый) просит на коленях милостыню. Таких кадров вы никогда не увидите в официозной советской прессе — ведь как известно, в СССР все люди были богатыми, здоровыми и сплошь спортсменами. А беспризорных сумасшедших вроде Иосифа Бродского в СССР тоже как известно не было — их всех быстро сажали в сумасшедшие дома.

07. Ещё вокзал. Просто мрачный снимок с какой-то горой сумок и чемоданов, которую пихает носильщик.

08. И это вокзал. Здесь обращает на себя то, насколько бедно (и часто не по размеру) одеты все люди на фото, а ещё нужно добавить, что практически у всех людей в СССР в возрасте 55+ оставалось мало своих зубов — от тяжёлой работы, некачественного питания и плохой экологии в городах.

09. Пейзажи Родины с Леонидом Ильичом на стенах, в брежневские годы такие граффити встречались достаточно часто. Обратите внимание, как заботливо художник нарисовал все пять звёзд Героя СССР на груди у Брежнева — как известно, этот Гениалиссимус был единственным на Земле Пятикраным Героем СССР, и по совместительству ещё носителем примерно сотни медалей и орденов. И что, вы ещё не хотите жить под руководством столь достойного человека? Жалкие, ничтожные люди.

10. Доминошная лавочка в одном из дворов, которую на этот раз оккупировали картёжники. Как там пелось в известной песне — "молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт". "Почёт" заключался в возможности кое-как существовать на мизерную пенсию, а из развлечений у стариков были, в основном, посиделки на лавочках у подъезда, алкоголь да вот такие игры.

11. Для детей во дворах были тоже созданы все условия — вот такие кривые и скрипучие качели. Из своего детства я помню только одни нормальные качели — их сделал в семидесятые годы один дядечка для своей дочки, а после катал на них и внучку. Качели были классными — с подшипниками, никогда не скрипели. А всё "государственное" было вот таким скрипучим говном, как на фото.

12. Парады, кстати, Георгий Пинхасов тоже снимал — вот только делал это по-своему. На этом снимке Георгия советский парад выглядит вовсе не как что-то торжественное, а как некое мрачное шествие людей в форме.

13. Тепеь моё любимое — советские алкоголики. Вот просто гениальный кадр, сделанный скорее всего на каком-то рынке, судя по сачкам в бутылке — дядьки продают что-то вроде мотыля для рыбалки. Алкаши, не стесняясь, пьют прямо на рабочем месте — на столе стоит початая бутылка и гранёный стакан, мужики уже хлебнули горячительного и начали выяснять отношения. Никакой милиции нет — алкашей, как правило, забирали в отделение только в крайнем случае, а так к алкашне в СССР было весьма толерантное отношение.

14. И вот тоже замечательный снимок — алконавты начинают драку прямо у дверей магазина. Надо сказать, что в СССР существовал целый пласт "магазинной пьяни" — которые то ли по причине бедности, то ли по причине жесточайшего контроля семейного бюджета женой постоянно околачивались у дверей магазина, с тоской побитой собаки заглядывая в глаза проходящих покупателей, стреляя мелочь "на поправить здоровье" и периодически устраивая вот такие драки с коллегами. Драка, кстати, чаще всего заканчивалась всеобщим примирением и грандиозной попойкой.

Кстати, такого магазинного алкаша гениально изобразил Борислав Брондуков в фильмах "Афоня" и "Сто грамм для храбрости".

15. Ещё один алкоголик — совсем молодой парень, одетый кстати в модные "шузы" на каблуках, допился до положения риз и съехал спиной по побелке на пол, где и отдыхает. Антуража снимку добавляют кривые перила и обшарпанные стены подъезда.

16. И ещё один очень фактурный алкаш — который судя по внешнему виду, убежал в пьяном состоянии с какой-то стройки.

17. А это — разбор какого-то конфликта на советской коммунальной кухне — на той самой, где люди жили "дружно зато бедно" и клали ключи друг другу под коврик. Если в разбор конфликта подключили милицию — то скорее всего произошло что-то серьёзное — поножовщина либо крупная кража. А ещё обратите внимание на внешний вид "счастливых советских граждан" — женщины в СССР уже к 60 годам превращались в бесформенное нечто.

18. Иногда советские алкоголики попадали в милицию — где к ним было примерно такое отношение. Одна женщина уже лежит на полу, вторую советский мент пинками загоняет в "обезъянник". Старший по званию цинично курит сигаретку, молча одобряя такие методы.

19. И напоследок немного пейзажей. Остановка общественного транспорта. Просьба обратить внимание на внешний вид и форму одежды советских женщин, а также на лежащее поперёк тротуара пьяное тело — народ вокруг не особо обращает на него внимание, словно так оно и должно быть.

20. Советская инфраструктура. Те самые ужасные советские панельные кварталы, где простой парень Женя Алкашин нашёл своё простое человеческое счастье.