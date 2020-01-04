«Белавиа» запускает рейс в Вену 2 4.01.2020, 17:48

Фото: charter97.org

Билеты в одну сторону от 174 евро.

С марта самолеты авиакомпании «Белавиа» будут летать в Вену, сообщается на официальной странице авиакомпании в Facebook.

Начиная с 29 марта 2020 года в летнем расписании авиакомпании будут рейсы в Венский международный аэропорт. Самолеты будут вылетать из Минска ежедневно в 8.50. Обратный вылет планируется в 10.45, а прибытие в белорусскую столицу в 13.40.

Стоимость билета в одну сторону от 174 евро, туда-обратно — 234 евро (тариф Light). Время в пути: 1 час 55 мин.