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Рефат Чубаров: Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве

  • 4.01.2020, 17:54
Рефат Чубаров: Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве
РЕФАТ ЧУБАРОВ
ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

В Украине выступит российский политик Хакамада, которая поддерживает аннексию Крыма.

27 февраля в Киев приедет российский политик Ирина Хакамада, чтобы прочитать там лекцию на форуме DreamBig. Об этом 26 декабря 2019 года сообщается на странице инвестиционно-девелоперской компании Taryan Group, передает gordonua.com.

"Спешим анонсировать тайного спикера. Впервые за шесть лет в Киеве выступит долгожданная Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии. Ирина, self-made woman, прошла тернистый путь жизненного опыта и, именно опираясь на него, строит свои выступления. Все ее рекомендации, техники и гипотезы опробованы лично. Хакамада – автор множества книг, среди которых бестселлер "Дао Жизни. Мастер-класс от убежденного индивидуалиста", входит в топ-100 самых известных женщин мира по версии журнала Time, а также была в числе тысячи женщин планеты, номинированных на Нобелевскую премию мира", – говорится в анонсе.

На визит российского политика в Киев отреагировал в Facebook председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Расслабляйтесь в предвкушении наслаждения… Вся московская дрянь, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину… Подножный корм в Москве закончился, ослабели, поправиться решили в Киеве", – написал он.

В 2014 году Хакамада открыто поддержала аннексию Крыма.

"Крым всегда нуждался в российской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "оранжевые", Крым особо никто не трогал. Но жители полуострова всегда хотели быть в России. Как уже произошло, так произошло, но вы – победитель. Вы действительно провели супероперацию без единого выстрела", – сказала Хакамада президенту РФ Владимиру Путину.


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