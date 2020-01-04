В Испании лидера Каталонии исключили из регионального парламента 1 4.01.2020, 18:17

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Решение о лишении Кима Торра места в парламенте Каталонии принял ЦИК Испании.

Лидера правительства Каталонии Кима Торру лишили места в региональном парламенте. Соответствующее решение вынесла Центральная избирательная комиссия Испании, передает AP в субботу, 4 января, передает korrespondent.net.

Решение может иметь значительные последствия для Каталонии и подорвать планы нового правительства Испании во главе с социалистом Педро Санчесом.

Существует вероятность, что это решение еще больше разожжет гнев каталонских сепаратистов, недовольных отказом правительства Испании обсуждать возможную независимость богатого региона.

Избирательная комиссия приняла решение лишить Торру его мандата после того, как каталонский суд запретил ему в декабре занимать должности в течение 18 месяцев за неповиновение.