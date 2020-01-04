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В воскресенье в Беларуси будет до +2 градусов

  • 4.01.2020, 18:31
  • 2,010
В воскресенье в Беларуси будет до +2 градусов

Местами возможен мокрый снег.

В воскресенье 5 января на территории Беларуси сохранится неустойчивая погода. Местами возможен мокрый снег, гололед, порывистый ветер и даже метель. В течение суток температура воздуха будет колебаться от -4 до + 2-х, сообщает ОНТ.

Кстати, 3 января в Минске был зафиксирован первый в 2020 году температурный рекорд — воздух прогрелся до 6,5 градусов. Так тепло в этот день в столице последний раз было 28 лет назад.


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