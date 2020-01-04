Ученые: Кофе может спасти от новогоднего набора веса 2 4.01.2020, 18:38

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Специалисты рассказали, сколько чашек бодрящего напитка стоит выпивать.

Ученые утверждают, что употребление четырех чашек кофе в день в течение новогодних праздников спасет вас от возможного набора веса. Было обнаружено, что кофеин снижает усвоение жиров на 22 % и снижает прирост килограммов на 16 %, сообщает Вести.Ru.

Специалисты Иллинойского университета провели исследование на крысах и обнаружили, что кофеин ограничивает увеличение веса и выработку холестерина, несмотря на диету с высоким содержанием жиров и сахара.

Крыс в течение четырех недель кормили рационом, включающим от 40 до 45 % углеводов и 15 % белка; остальное — жиры. Одной подгруппе животных также давали чай мате — травяной напиток, потребляемый в качестве стимулятора в юго-восточной части Латинской Америки.

Согласно исследованию, количество кофеина на порцию в чае мате колеблется в пределах 65-130 миллиграммов по сравнению с 30-300 миллиграммами кофеина в чашке заваренного кофе.

Животным других подгрупп давали синтетический кофеин и кофеин, извлеченный из кофе.

Ученые обнаружили, что независимо от источника кофеин снижал накопление липидов в жировых клетках на 20-41%.

В конце эксперимента команда сообщила, что количество жира на теле у крыс, которые потребляли кофеин, и у тех, которые потребляли мате "существенно не отличались", зато процент жировой ткани у всех этих животных был ниже, чем у грызунов контрольной группы, не употреблявших кофеин.

По словам специалистов, потребление кофеина из мате или из других источников смягчает негативное влияние диеты с высоким содержанием жиров и сахарозы на состав тела за счет модуляции определенных липогенных ферментов как в жировой ткани, так и в печени.

Соавтор исследования Эльвира Гонсалес де Мехия, профессор пищевых наук и питания человека в Иллинойсском университете, так прокомментировала результаты: "Учитывая полученные данные, мате и кофеин можно считать средствами против ожирения".