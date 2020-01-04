Бредни кремлевского дилетанта 4 Юрий Рарог

4.01.2020, 18:51

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Дилетант пытается играть в сложную многоходовую политическую игру, не понимая, насколько она сложна.

Очередная попытка Путина потоптаться по истории вызвала, как обычно, волну критики. Это тот случай, когда человек не стыдится своей некомпетентности, т.к. не считает нужным – ну "камикадзе", что возьмешь. Особый интерес представляет его бормотание о национальном вопросе, т.к. основываясь на таких бреднях, он и строит свою преступную внешнюю политику, вновь поднимая замусоленную тему "исконных" территорий, каковых не существует в принципе. Кроме того, он легко разобрался, так сказать, и с особенностями национальной политики большевиков.

На самом деле, национальная программа Ленина была основана на комбинации принципов культурной и территориальной национальной автономии, что было одним из политических ноу-хау большевиков, обеспечившее им идеологическое преимущество в гражданской войне. Кроме того, как один из способов удержания власти в национальных автономиях, вводилась сегментация, т.е. создание более мелких административно-территориальных национальных единиц на территории национальных автономий. Так, в Украине организовали 25 национальных районов, не считая других образований. При этом этнические границы расселения не соблюдались сознательно. Тут важно было все запутать – так легче подавлять национально-освободительные движения.

Сталин позже упростил эту макиавеллевскую схему. Тот "повар" действительно готовил только острые блюда, предпочитая террор всем иным политическим методам. Позднее, руководство СССР и России совсем позабыли суть ленинской национальной системы. Поэтому в ходе конфликтов в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье был выбран вариант оккупации и фактического отторжения "спорных" регионов. Ту же ошибку повторил и Путин в Украине, только в еще худшем варианте – открытая аннексия Крыма.

Недалекий и политически неопытный "камикадзе" не понял, что ленинская национальная система создавалась не для таких примитивных решений. Она не работает на отторжение "спорных" территорий. Напротив, эти регионы должны были быть агентами влияния в "братских" республиках, в комплекте с другими инструментами воздействия. В случае же захвата, такие регионы превращаются в факторы нестабильности и международных конфликтов для самой России. В тоже время, как внешняя агрессия и временная оккупация проблемных регионов способствуют внутренней консолидации "строптивых" республик. Сейчас Путин активно пытается отыграть назад с ЛНР и ДНР, но поезд уже ушел. Это классический пример того, как дилетант пытается играть в сложную многоходовую политическую игру, не понимая, насколько она сложна и, в конечном итоге, проигрывает.

Юрий Рарог, kasparov.ru