Помпео: Мы заставим Иран отвечать 4.01.2020, 19:17

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МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: REUTERS

Госсекретарь США призвал Иран не прибегать к угрозам.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Иран не прибегать к агрессивным действиям в ответ на ликвидацию командира Аль Кудс, генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепа, передает «Новое время».

Помпео рассказал, как Вашингтон будет действовать в случае ответа со стороны Ирана.

«Мы конкретно не сообщаем о своих действиях. Как вы видели на прошлой неделе, мы будем привлекать к ответственности подконтрольные (Ирану — ред.) силы. Вы видели удары, которые Министерство обороны США нанесло в Сирии и Ираке непосредственно в ответ на события 27 декабря, когда (на иракской базе — ред.) был убит американский контрактник (среди гражданских — ред.),», — заявил он.

Госсекретарь США добавил, что Вашингтон будет продолжать реагировать на агрессивные действия со стороны Тегерана.

«Мы будем продолжать реагировать. Мы заставим (Иран — ред.) отвечать», — заявил Помпео.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство командира элитного подразделения Аль Кудс генерала Касема Сулеймани останется в памяти как одно из самых ужасных преступлений США против иранского народа.