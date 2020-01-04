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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

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  • 4.01.2020, 19:22
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Завтра в Беларуси снова подорожает бензин

В 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.

С 5 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

— Для Республики Беларусь как для страны, не имеющей собственного углеводородного сырья в необходимом количестве, крайне важно обеспечить стабильную работу нефтеперерабатывающих заводов. Наши нефтеперерабатывающие предприятия представляют собой крупные комплексные производства с высокотехнологичным оборудованием и целым рядом сложных технологических процессов, для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации которых необходимы своевременное обслуживание и капитальные ремонты. Дальнейшее ужесточение экологических требований, необходимость расширения ассортимента продукции и повышения ее качества требуют от НПЗ продолжения реализации инвестиционных проектов, — рассказали в «Белнефтехиме».

— В новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо необходима для поддержания эффективной работы отечественных заводов. В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего НПЗ были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние. Только в 2018 году было начато выравнивание ценовой ситуации на внутреннем рынке, которое постепенно позволило НПЗ выйти на эффективную работу.

В ведомстве отметили, что с учетом изменения рыночной конъюнктуры цены на нефтепродукты не только повышались, но и снижались. Решения об изменении цен производились на основании комплексной оценки основных ценообразующих факторов — цены на закупаемую нефть, налоговой нагрузки, курса национальной валюты. Однако это далеко не все факторы, которые определяют экономику НПЗ.

— Наша стратегическая цель — сохранить энергетическую безопасность Беларуси. Добиться этого можно только при устойчивом развитии отечественной нефтепереработки. Отсутствие нефтеперерабатывающих мощностей в стране автоматически приводит к подорожанию топлива, поскольку цены и условия диктуют зарубежные поставщики, — проинформировали в «Белнефтехиме». — Под влиянием волатильности мировых котировок цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы на 2−7%. Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30−40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Таким образом реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей.

В концерне также рассказали, что белорусские НПЗ системно повышают эффективность и снижают затраты на производство за счет модернизации и реконструкции технологических объектов. Экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат за 2019 год оценивается в 60 млн долларов США. Для сохранения оптимального баланса соотношения «цена-качество» на продукцию белорусской нефтепереработки и защиты интересов автовладельцев повышение цен на автомобильное топливо производится поэтапно. Выбранная стратегия позволяет смягчить влияние изменения цен на нефтепродукты на экономику в целом и на каждого потребителя в частности.

По данным концерна, за 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%. В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года. Поэтому в целях обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли концерн «Белнефтехим», продолжая принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо, принял решение об увеличении розничных цен на 1 копейку.

С 5 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 65 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 75 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 97 копеек, ДТ — 1 рубль 75 копеек.

Это первое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 29 декабря 2019 года: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2019 году цены на топливо менялись 28 раз, годом ранее — 27.


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