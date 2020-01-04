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РФ назвала условие возобновления поставок нефти в Беларусь

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  • 4.01.2020, 19:36
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РФ назвала условие возобновления поставок нефти в Беларусь

Минск отказывается покупать нефть по рыночным ценам.

Возобновление поставок российской нефти в Беларусь возможно только после согласия Минска работать на рыночных условиях 2019 года. Об этом в субботу, 4 января, рассказал ТАСС высокопоставленный источник в отрасли.

«Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти», — отметил собеседник агентства.

Он также назвал причину отсутствия контрактов на поставку нефти — это нежелание белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. По данным ТАСС, Минску выгоднее получать нефть из России, чем из альтернативных стран. Источник утверждает, что с учетом запланированного объема поставок на 2020 год в 24 миллиона тонн Беларусь может сэкономить 1,6 миллиарда долларов в год. При этом поставки из других государств обойдутся республике дороже.

Ранее 4 января стало известно, что Минск договорился с Москвой о поставке в Беларусь первой партии нефти из России. Объем сырья, которое поступит на белорусские нефтеперерабатывающие заводы в ближайшее время, а также запасы, накопленные ранее, позволят обеспечить безостановочную работу предприятий в январе 2020 года. Какая именно российская компания заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Беларусь, в «Белнефтехиме» не уточнили.

Россия с 1 января 2020 года остановила подачу нефти в Беларусь. 3 января Беларусь также временно остановила экспорт нефтепродуктов. Отмечалось, что причиной, по которой Россия и Беларусь не смогли договориться насчет поставок нефти, стало то, что белорусская сторона попросила снизить цену на сырье.


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