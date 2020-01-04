В Беларуси утвердили импортеров алкоголя на 2020 год 3 4.01.2020, 19:51

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Ритейл, таможня, православная церковь и Тетерин.

В Беларуси утвержден перечень юридических лиц, обеспечивающих реализацию исключительного права государства на импорт алкоголя в 2020 году. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли, передает tut.by.

Право на импорт алкогольной продукции в 2020 году получили 38 компаний, что на восемь юрлиц больше чем год назад.

В перечне можно выделить несколько групп.

Одну из них сформировали владельцы розничных сетей: «Евроторг» (Евроопт), «Табак-инвест» (Корона), «Санта Импэкс Брест» (Санта, Рублевский), «Виталюр», «БелВиллесден» (Гиппо, Белмаркет), «Юнифуд» (Алми, Spar), «Радзивилловский».

Вторая крупная категория — это производители алкоголя («Минск Кристалл Групп», «Аквадив», «Завод Бульбашъ», «Минский завод игристых вин», «Минский завод виноградных вин»).

Сохранили позиции многолетние импортеры: «Классические вина», «Перно Рикар Минск», «ОП НИИ ПКД», «СервисБытСнаб», «Белвингрупп», «Беларусьторг» Управления делами президента и другие.

Из других заметных игроков следует выделить «Торговый Дом Азербайджана», «Белтаможсервис», компанию «Диакония» Белорусский православной церкви и «БелГлобалГарант» Сергея Тетерина, который часто появляется в компании Александра Лукашенко.

Напомним, декретом № 3 от 29 февраля 2008 года отменены квоты и введено исключительное право государства на импорт алкоголя. Его реализуют юридические лица — победители конкурса, который проводит специальная межведомственная комиссия не реже одного раза в год.

Перечень победителей конкурса утверждает президент Беларуси. Контроль за выполнением поставщиками обязательств по ввозу алкоголя возложен на МАРТ.

При этом исключительное право государства не распространяется на импорт элитной алкогольной продукции. Этот вид продукции могут ввозить компании, размер уставного фонда которых составляет не менее 250 тысяч евро.