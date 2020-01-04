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Как белорусы на праздники за границу ехали

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  • 4.01.2020, 20:30
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Как белорусы на праздники за границу ехали

Кому-то из них повезло больше, кому-то меньше.

Многие не представляют себе большие выходные без поездки за границу, хотя бы куда-нибудь недалеко, в соседнюю Литву или Польшу. Электрички уходят заполненными под завязку, трудно достать билет на автобус, многие отправляются в поездку на собственном авто. Как следствие, на границе скапливаются большие очереди, в которых людям приходится скучать часами. Восемь часов в очереди на выезд, столько же на въезд — и вот большие выходные уже не кажутся такими большими, правда?

Кому-то из них повезло больше, кому-то меньше, больше зависело даже не от того, какой пограничный пункт пропуска они выбирали для пересечения границы, а в какое время туда приезжали.

Третье января. Много россиян и украинцев, а пограничники молодцы

— Третье января, «Котловка», более восьми часов, — рассказал корреспонденту Onliner один из читателей.

Это, конечно, не рекорд, но и об особо удачном пересечении границы говорить не приходится, неизвестно еще, как быстро получится проскочить на обратной дороге.

Также вчера, 3 января, наш читатель Максим провел на границе четыре с половиной часа, границу пересекал в дневное время через «Привалку». Максим рассказал, как люди от скуки играли в футбол на нейтральной полосе. И все заранее знают риски, но каждый до последнего надеется, что в этот раз повезет проехать быстро.

Фото: onliner.by

— На «Лоше» провели восемь часов, с 8:00 до 16:00 в сторону Литвы, опоздали на рейс. Белорусские пограничники — молодцы, работают быстро. Россиян не особо много, в основном 1—6-й регионы Беларуси, а также граждане Украины на минивэнах по восемь пассажиров. А вот литовские пограничники углубленно смотрят каждую вторую машину, каждую десятую на досмотр отправляют, особенно смотрят украинские бусики, — рассказал еще один читатель.

Соседи по очереди

В соседней России каникулы продолжаются, и многие, отпраздновав Новый год дома, отправились в путешествие в Европу через белорусскую границу.

Но оказывается, что ситуация в целом вполне типичная и касается не только выходных дней. Вчера Государственный пограничный комитет сообщил, что с начала года белорусские пограничники оформили более 140 тыс. граждан, 70% из которых, представьте только, граждане России.

Фото: onliner.by

Раньше — лучше

Бытует мнение, что тем, кто запланировал путешествие на новогодние праздники, следовало отправляться за границу заранее — очереди были куда меньше.

— Первого января поехали в Литву, въезжали через «Каменный Лог» в районе полудня — около трех часов на всю границу. Назад ехали 2 января в 20:00, границу прошли за 15 минут (попали на пересменку у литовцев, было бы еще быстрее) через «Лошу». На въезд было машин 70—80, большинство — номера РФ, — рассказал читатель Богдан.

— Пересек границу 2 января в 3:00 за три часа. Очередь была большая, — констатирует еще один читатель.

Примечательно, что и польское, и литовское направления пользуются у белорусов сопоставимой популярностью.

— Ехали в Польшу 2 января. В 17:15 приехали в «Домачево», очередь была небольшая, машин 20, одни россияне. Простояли пять с половиной часов, потом за нами начался ад. Россияне стояли и уже просто начали сигналить. Поляки работали нормально, но мы попали на пересменку. Сегодня, 4 января, возвращались в Беларусь. В районе 12 часов дня приехали на «Варшавский мост». Машин почти нет. По зеленому коридору прошли две границы за 30 минут. Мой личный рекорд, — поделился опытом наш читатель Сергей Валерьевич.

Фото: onliner.by

А как вам такой расклад: многим водителям проще проехать лишние километры в надежде меньше простоять в очереди на границе, чем обреченно следовать к ближайшему пограничному переходу.

— Ехал 31 декабря через Польшу в Германию. Сам из Бреста, поэтому через «Брест» никогда не езжу, сразу на «Домачево». Крюк в 50—60 км, но мне же не на «закупы». Выезжал выспавшимся в 11:30 и на белорусской стороне был вторым, а на польской — десятым в очереди. Поляки практически не работали (полтора канала открыто), поэтому на их стороне провел два с половиной часа, в отличие от 15 «белорусских» минут, — рассказал читатель Александр.

Пиковая нагрузка

По информации Государственного пограничного комитета, в период 31 декабря — 1 января поток лиц, следующих на выезд из Беларуси, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, у пунктов пропуска снова появились очереди.

К полудню 3 января, к примеру, перед пунктами пропуска на литовском направлении находилось около 260 легковых авто, на польском — до 390 машин.

А вот сегодня, по информации, размещенной на сайте Госпогранкомитета, ситуация выглядит куда лучше. На польском направлении очередей практически нет, на литовском в пункте пропуска «Каменный Лог» очередь из 20 машин, а также в «Лоше» — еще десять.


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