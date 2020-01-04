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В Индонезии нашли самый большой в мире цветок

  • 4.01.2020, 20:34
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В Индонезии нашли самый большой в мире цветок

Диаметр «цветка-монстра» оценивается в четыре метра.

Власти Индонезии заявили о том, что им удалось найти самый большой в мире цветок. Диаметр найденной раффлезии, которую часто также называют "цветок-монстр", составляет четыре метра, что делает ее самым большим из известных цветков, сообщает zn.ua со ссылкой на CNN.

Интересно то, что это то же место и растение, на котором в 2017 году вырос предыдущий рекордсмен. Тогда цветок раффлезии был на 10 сантиметров меньше.

У растения нет корней или листьев, оно является паразитом. Для того, чтобы выжить раффлезия тянет воду и питательные вещества из своего хозяина. Заметить ее можно только тогда, когда она выпускает цветы.

Грозный открытый "рот" цветка источает ужасный запах, похожий на гнилое мясо, из-за чего его также называют "трупный цветок". Запах привлекает насекомых, которые опыляют цветок. Но его жизнь весьма непродолжительна – он цвете всего неделю.


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