закрыть
4 января 2020, суббота, 23:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Владельцы больших квартир в Беларуси будут больше платить за лифт и уборку подъезда

6
  • 4.01.2020, 22:19
  • 1,336
Владельцы больших квартир в Беларуси будут больше платить за лифт и уборку подъезда

Тарифы за эти услуги привязали к метражу квартир, а не к количеству жильцов.

С 1 января вступил в силу новый Жилищный кодекс. Одно из самых главных изменений кодекса, которое коснется всех, - с января будут по-новому насчитывать плату за некоторые коммунальные услуги. Так, плату за техническое обслуживание лифта, уборку подъезда, а также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, будут рассчитывать не по количеству прописанных в квартире человек, а по площади квартиры. То есть для владельцев больших квартир плата за эти услуги увеличится, а для владельцев маленьких - уменьшится, передает kp.by.

- В совместном домовладении все должно быть пропорционально площади квартиры. Это честно, ведь, например, при голосовании в товариществе собственников владельцы больших квартир имеют больше голосов, но и расходы они несут бОльшие, - считает Александр Горбач, юрист и редактор сайта Statut.by.

В общей сложности общая сумма за три услуги, которые рассчитают по-новому, - около 5 рублей. В целом коммунальные услуги подорожают в 2020 году не более чем на 5 долларов.

Газ и свет подорожали

Правительство утвердило новые тарифы на газ и электричество. Газ подорожал на копейки. Так, если вы живете в доме или квартире с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением, но без счетчика газа, то плата за одного человека за газ составит 3,37 рубля в месяц (до подорожания было 3,29 рубля). При наличии устройств учета расхода газа и отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов один кубометр с 1 января стоит 0,4213 рубля (было 0,4114).

Электроэнергия подорожала существеннее. Предположим, что две семьи, одна из которых живет в квартире с электрической плитой, а вторая - с газовой, потребляют в месяц по 200 киловатт-часов. До подорожания семья, живущая в квартире с газовой плитой, платила за свет 34,92 рубля, а сейчас будет платить 38,02 рубля. Для семьи, живущей в квартире с электрической плитой, те же 200 киловатт обойдутся на 2 рубля 64 копейки больше, чем в декабре (до подорожания - 29,68 рубля, сейчас - 32 рубля 32 копейки). Это расчет по одноставочному тарифу, т. е. плата идет за фактически потребленное электричество. Стоимость одного киловатт-часа для домов и квартир с газовыми плитами - 0,1901 рубля (раньше - 0,1746), для квартир с электроплитами - 0,1616 рубля (до подорожания - 0,1484 рубля). Существующие дифференцированные тарифы тоже подорожали - на 2 - 3 копейки. К слову, по какому тарифу платить, жильцы решают сами и могут поменять его, обратившись в расчетно-справочный центр.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин